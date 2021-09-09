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В Новосибирской области прекратили поиски пропавшего 16-летнего подростка

Его жизни и здоровью ничего не угрожает

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С подростком работает полиция

С подростком работает полиция

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В Новосибирской области полиция нашла пропавшего подростка

Сегодня днем, 9 сентября, в Колыванском районе Новосибирской области нашли 16-летнего подростка, который пропал 7 сентября. Предполагалось, что он мог находиться в лесу между селом Новотырышкино и поселком Колывань.

Руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» Алеся Яблонских сообщила НГС, что мальчика нашли сотрудники полиции.

— Сегодня в 15:20 он был обнаружен. Жизни и здоровью ничего не угрожает. В данный момент с ним работают сотрудники полиции, — рассказали НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

С конца августа в Новосибирской области ищут жителя Бердска, который не вернулся с рыбалки. Незадолго до пропажи он опубликовал странный пост на своей странице в социальной сети.

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Колыванский районпоискиполицияпропал подросток«ЛизаАлерт»
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