Семья приехала в гости из Тамбова: подробности ДТП, в котором погибла 1,5-годовалая девочка

Стали известны подробности аварии в селе Толмачёво под Новосибирском, где на улице сбили насмерть полуторагодовалого ребенка. Как выяснилось, семья погибшей девочки накануне приехала из Тамбова погостить к родственникам.

— Парень, который находился за рулем машины, приходится девочке родным дядей. В их доме всегда народ, машины постоянно стоят возле ограды. Но с соседями они не общаются, только со своими, — рассказала НГС жительница улицы Советской в селе Толмачёво.



Слова женщины подтверждают и остальные соседи — семья, к которой приехали тамбовские гости, живет обособленно, не дебоширят, не злоупотребляют алкоголем.

