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Семья приехала в гости из Тамбова: подробности ДТП, в котором погибла 1,5-годовалая девочка

Ребенок попал под машину, когда ее дядя сдавал назад на своем Opel Astra

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Авария произошла в частном секторе

Авария произошла в частном секторе

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В Новосибирске водитель Opel Astra задавил насмерть свою племянницу

Стали известны подробности аварии в селе Толмачёво под Новосибирском, где на улице сбили насмерть полуторагодовалого ребенка. Как выяснилось, семья погибшей девочки накануне приехала из Тамбова погостить к родственникам.

— Парень, который находился за рулем машины, приходится девочке родным дядей. В их доме всегда народ, машины постоянно стоят возле ограды. Но с соседями они не общаются, только со своими, — рассказала НГС жительница улицы Советской в селе Толмачёво.

Слова женщины подтверждают и остальные соседи — семья, к которой приехали тамбовские гости, живет обособленно, не дебоширят, не злоупотребляют алкоголем.

Трагедия произошла днем 7 сентября: водитель автомобиля Opel Astra сдавал назад и не увидел ребенка у машины. Как пояснили в полиции, девочка самостоятельно вышла со двора частного дома, подошла к машине в момент движения и попала под колесо.

С серьезными травмами ребенка доставили в Обскую городскую больницу, но она скончалась в приемном покое.

— По факту смертельного инцидента возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы. В тот же день 21-летний водитель был задержан за уклонение от исполнения административного наказания, — сообщил НГС источник в правоохранительных органах.

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