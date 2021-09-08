Семья приехала в гости из Тамбова: подробности ДТП, в котором погибла 1,5-годовалая девочка

В Новосибирске водитель Opel Astra задавил насмерть свою племянницу
Стали известны подробности аварии в селе Толмачёво под Новосибирском, где на улице сбили насмерть полуторагодовалого ребенка. Как выяснилось, семья погибшей девочки накануне приехала из Тамбова погостить к родственникам.
— Парень, который находился за рулем машины, приходится девочке родным дядей. В их доме всегда народ, машины постоянно стоят возле ограды. Но с соседями они не общаются, только со своими, — рассказала НГС жительница улицы Советской в селе Толмачёво.
Слова женщины подтверждают и остальные соседи — семья, к которой приехали тамбовские гости, живет обособленно, не дебоширят, не злоупотребляют алкоголем.
Трагедия произошла днем 7 сентября: водитель автомобиля Opel Astra сдавал назад и не увидел ребенка у машины. Как пояснили в полиции, девочка самостоятельно вышла со двора частного дома, подошла к машине в момент движения и попала под колесо.
С серьезными травмами ребенка доставили в Обскую городскую больницу, но она скончалась в приемном покое.
— По факту смертельного инцидента возбуждено уголовное дело по