Глава МЧС РФ Зиничев погиб в Норильске, спасая человека: онлайн

Телеграм-канал Life Shot добавляет, что за некоторое время до известия о гибели чиновника в единую диспетчерскую службу поступило сообщение:



— Вертолет летит в норильскую больницу № 1 , требуется два реанимобиля, аппарат ИВЛ и вторая группа крови.

