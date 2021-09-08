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СрочноГлава МЧС России погиб в Норильске
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Глава МЧС РФ Зиничев погиб в Норильске, спасая человека: онлайн

Он прыгнул в воду и ударился о камень

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Евгений Зиничев погиб сегодня в Норильске

Евгений Зиничев погиб сегодня в Норильске

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В Красноярском крае погиб глава федерального МЧС Евгений Зиничев, информацию об этом подтвердили в ведомстве. Как сообщает РИА, Зиничев погиб, спасая жизнь человека на межведомственных учениях.

Яков Калинин

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Яков Калинин

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Путин глубоко соболезнует в связи с трагической гибелью Зиничева — Дмитрий Песков.

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Яков Калинин

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Телеграм-канал Life Shot добавляет, что за некоторое время до известия о гибели чиновника в единую диспетчерскую службу поступило сообщение:

— Вертолет летит в норильскую больницу № 1, требуется два реанимобиля, аппарат ИВЛ и вторая группа крови.

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Яков Калинин

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Дмитрий Песков сообщил, что Путину уже доложили о смерти Евгения Зиничева.

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Яков Калинин

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Кто исполняет обязанности Зиничева

Источник РБК в МЧС сообщил, что временно исполнять обязанности министра будет первый заместитель главы ведомства Александр Чуприян.

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Яков Калинин

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Глава Красноярского края Александр Усс также присутствовал на учениях, однако еще вчера вылетел в Красноярск, чтобы подготовиться к завтрашней прямой линии — источник NGS24.RU.

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Яков Калинин

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Вместе с Зиничевым погиб еще один человек

Свидетелем трагедии была съемочная группа RT. Как сообщает Маргарита Симоньян, вместе с Зиничевым погиб оператор, за которым в воду бросился глава МЧС России. За ними отправили вертолет, но оба скончались на борту до доставки в больницу.

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Яков Калинин

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Это самые масштабные межведомственные учения, которые в Арктике проводили впервые. Силы отрабатывали разлив дизельного топлива, пожар на ледоколе с химическими веществами, взрыв на нефтебазе. Евгений Зиничев лично дал старт учениям.

— Учения проходят в субъектах, которые непосредственно граничат с акваторией Северного морского пути. И в Арктике такого рода мероприятия проводятся впервые. Формат, география, количество и состав привлекаемых сил и средств подтверждают их уникальность. Компетенция каждого участвующего специалиста важна и востребованна. А ситуации, которые отрабатываются, являются характерными для Арктического региона, — отметил Зиничев.

Вместе с Зиничевым на учениях присутствовал красноярский губернатор

Вместе с Зиничевым на учениях присутствовал красноярский губернатор

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Яков Калинин

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Как погиб Евгений Зиничев

Маргарита Симоньян в своем телеграм-канале сообщила следующее:

— Они с оператором стояли на краю выступа. Оператор поскользнулся и сорвался в воду. Очевидцев было достаточно — никто не успел даже сообразить, что произошло, как Зиничев рванул в воду за сорвавшимся человеком и разбился о выступавший камень.

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Яков Калинин

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Зиничев родился 18 августа 1966 года в Ленинграде. Он возглавлял МЧС с мая 2018 года, тогда же он вошел в состав Совета безопасности. С 1987 года Зиничев служил в КГБ СССР, после распада Советского Союза продолжил службу в Федеральной службе охраны. С 2006 по 2015 год Зиничев был личным адъютантом Путина. В июне 2015 года занял пост начальника УФСБ по Калининградской области, через год стал и.о. губернатора региона. Через два с половиной месяца он покинул пост и был назначен замдиректора ФСБ. В мае 2018 года вошел в правительство Дмитрия Медведева. На должности главы МЧС он сменил Владимира Пучкова, который ушел с поста министра на фоне пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня».

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Евгений ЗиничевМЧСНорильскглава МЧС
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