В Новосибирской области пропал 16-летний подросток — он может быть в лесу

В Новосибирской области шестнадцатилетний подросток Андрей Бессонов пропал между селом Новотырышкино и поселком Колывань Колыванского района. Его местонахождение неизвестно с 7 сентября .

— Молодой человек ранее не убегал. Есть информация, что его видели на дороге с Колывани в Новотырышкино между двух сёл на трассе, но ни в одно из сёл он не пришел. Сегодня его никто не видел, как и вчера вечером. Сейчас едем на место, осматривать трассу во избежание несчастного случая. Проверять, возможно или нет, что подросток ушел в лес, — рассказала руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирской области Алеся Яблонских.