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В Новосибирской области пропал 16-летний подросток — он может быть в лесу

Волонтеры «ЛизыАлерт» выехали на его поиски

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В Новосибирской области пропал 16-летний подросток

В Новосибирской области шестнадцатилетний подросток Андрей Бессонов пропал между селом Новотырышкино и поселком Колывань Колыванского района. Его местонахождение неизвестно с 7 сентября.

— Молодой человек ранее не убегал. Есть информация, что его видели на дороге с Колывани в Новотырышкино между двух сёл на трассе, но ни в одно из сёл он не пришел. Сегодня его никто не видел, как и вчера вечером. Сейчас едем на место, осматривать трассу во избежание несчастного случая. Проверять, возможно или нет, что подросток ушел в лес, — рассказала руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирской области Алеся Яблонских.

Рост Андрея — 168 см, худощавого телосложения, глаза карего цвета, волосы — каштановые. Андрей был одет в синюю ветровку, синюю кофту и камуфляжные спортивные штаны. На ногах были зеленые кроссовки. Волосы может скрывать черная кепка с красным козырьком. С собой у Андрея был черный рюкзак.

В Новосибирской области до сих пор разыскивают 45-летнего Вячеслава Макарова, пропавшего в середине месяца. 18 августа он отправился из дома на рыбалку и с тех пор не выходил с родными на связь.

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