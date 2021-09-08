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Из новосибирского салона красоты украли сейф с деньгами и искусственные волосы на 9,5 миллиона рублей

Зачем преступнику понадобилось 60 париков — выясняет полиция

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Вломившийся в салон красоты вор прихватил с собой сейф с деньгами и 60 париков

Вломившийся в салон красоты вор прихватил с собой сейф с деньгами и 60 париков

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В Новосибирске вор украл из салона красоты деньги и 60 париков

В ночь на 7 сентября преступник взломал дверь, проник в помещение салона красоты Wowvolosy и похитил сейф с деньгами и 60 париков.

— Сумма причиненного ущерба составила почти 9,5 миллиона рублей, возбуждено дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража в особо крупном размере), — сообщил НГС собственный источник.

Момент кражи попал на камеру видеонаблюдения. Сейчас силовики устанавливают личность ценителя искусственных волос.

Салон Wowvolosy специализируется на наращивании волос. Его владелица отказалась комментировать инцидент, но сообщила, что не узнала человека на видео с камер и ей он не знаком.

— Пока идет следствие, никаких комментариев мы давать не будем. Я надеюсь, что полиция работает и преступника задержат.

В начале сентября в аэропорту Кемерова полиция задержала подозреваемых в ограблении, случившемся в центре Новосибирска. 28 августа возле бизнес-центра «Антарес» у 23-летнего жителя Томска из машины были похищены 50 миллионов. Грабители планировали в последующем перебраться в Ростов-на-Дону, чтобы избежать уголовной ответственности. Старшему из них избрали меру пресечения в виде ареста.

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кража денегполициясалоны красоты
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