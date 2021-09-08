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В Подмосковье взрыв газа разрушил несколько этажей жилого дома

Повреждены минимум 26 квартир, пять человек пострадали

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Спасатели разгребают завалы после взрыва в доме

Спасатели разгребают завалы после взрыва в доме

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Ранним утром в подмосковном Ногинске прогремел взрыв. Как сообщает «Интерфакс», газ взорвался на третьем этаже жилого дома.

— Взрыв прогремел в квартире на третьем этаже. Обрушились перекрытия нескольких этажей, — сказал источник агентства.

По предварительным данным, повреждены 26 квартир. Спасательные службы ищут пострадавших и разбирают завалы. На данный момент известно о пяти пострадавших (двое из них — дети). Их госпитализировали. Кроме того, одна из жительниц дома не выходит на связь.

По данным МЧС, спасены три человека, в том числе два ребенка.

Обстоятельства и причины происшествия выясняются. На место выехали следователи подмосковного следственного комитета, прокуратура начала проверку.

ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что причиной взрыва стала утечка газа.

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