Ранним утром в подмосковном Ногинске прогремел взрыв. Как сообщает «Интерфакс», газ взорвался на третьем этаже жилого дома.
— Взрыв прогремел в квартире на третьем этаже. Обрушились перекрытия нескольких этажей, — сказал источник агентства.
По предварительным данным, повреждены 26 квартир. Спасательные службы ищут пострадавших и разбирают завалы. На данный момент известно о пяти пострадавших (двое из них — дети). Их госпитализировали. Кроме того, одна из жительниц дома не выходит на связь.
По данным МЧС, спасены три человека, в том числе два ребенка.
Обстоятельства и причины происшествия выясняются. На место выехали следователи подмосковного следственного комитета, прокуратура начала проверку.
ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что причиной взрыва стала утечка газа.
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