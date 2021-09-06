В Ленинском районе водитель «Тойоты» врезался в столб и умер

Автомобилист погиб в столкновении со столбом в Новосибирске
Вечером в понедельник,
— Водитель 1983 года рождения двигался на автомобиле «Тойота Марк 2» по улице Ватутина со стороны улицы Площадь Маркса в сторону улицы Новогодней. В пути следования у дома номер 28а по улице Ватутина совершил наезд на препятствие (световая опора и железный столб). В результате ДТП водитель автомобиля «Тойота Марк 2» получил травмы, несовместимые с жизнью, — сообщили в группе пропаганды ГИБДД Новосибирска.
Сейчас устанавливаются обстоятельства данного ДТП, на месте работает следственно-оперативная группа.
В минувшую субботу на трассе грузовик врезался в автоцистерну — погиб человек.