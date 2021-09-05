На дамбе ГЭС столкнулись Lexus и Volkswagen — пострадали пять человек, включая ребенка

Сегодня вечером на дамбе ГЭС в Советском районе Новосибирска столкнулись автомобили Volkswagen Jetta и Lexus RX330.
— В 21:30 водитель 1984 года рождения за рулем автомобиля Volkswagen Jetta двигался со стороны улицы Русской и по неустановленной пока причине выехал на полосу встречного движения, где врезался в автомобиль Lexus RX330, который ехал навстречу, — сообщил инспектор группы пропаганды городской ГИБДД, старший лейтенант полиции Владислав Савченков.
В результате водитель Volkswagen, девушка и ребенок 2018 года рождения с переломами доставлены в больницу. Также пострадали девушка-водитель «Лексуса» 1983 года рождения и ее пассажирка.
Сегодня на Омском тракте произошло массовое смертельное ДТП, из-за которого образовалась длинная пробка.