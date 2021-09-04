В селе под Новосибирском водитель въехал в дом пенсионерки и сбежал — он бросил в машине пассажира с травмами

В селе Верх-Тула Новосибирского района в ночь с 3 на 4 сентября водитель устроил ДТП и сбежал с места происшествия. Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, его личность по-прежнему устанавливается.



— В 2 часа ночи неустановленный водитель на автомобиле Citroen двигался по улице без названия со стороны улицы Сибирской в сторону улицы Советской поселка Верх-Тула. И у дома на улице Советской совершил наезд на препятствие — ограждение, — отметили в полиции.

