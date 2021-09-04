В селе под Новосибирском водитель въехал в дом пенсионерки и сбежал — он бросил в машине пассажира с травмами

В Верх-Туле водитель протаранил дом пенсионерки и сбежал с места ДТП
В селе Верх-Тула Новосибирского района в ночь с 3 на 4 сентября водитель устроил ДТП и сбежал с места происшествия. Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, его личность по-прежнему устанавливается.
— В 2 часа ночи неустановленный водитель на автомобиле Citroen двигался по улице без названия со стороны улицы Сибирской в сторону улицы Советской поселка Верх-Тула. И у дома на улице Советской совершил наезд на препятствие — ограждение, — отметили в полиции.
После этого водитель врезался в стену жилого дома. Он скрылся с места ДТП, оставив в машине своего пассажира — 42-летнего мужчину. Тот получил травмы и был доставлен в больницу.
Как рассказал новосибирец, оказавшийся в Верх-Туле ранним утром и увидевший последствия аварии, в доме в момент происшествия находилась 84-летняя женщина — она чудом не пострадала.
— Пьяные они (пассажир и водитель. — Прим. ред.) были или нет — я не знаю, меня там не было. Но трезвые с места ДТП обычно не убегают и не бросают своего пассажира на несколько часов с травмами. Бабушка, собственно, не сразу поняла, что произошло, она узнала об этом только в районе 4 утра, когда уже приехала полиция и стала стучать ей в окна. Пассажир, который находился в каком-то травмированном состоянии, всё это время лежал в машине, до приезда полиции, — сообщил он, пожелав сохранить анонимность.
По его словам, водитель снес забор, столб, поленницу и врезался в стену, разбив окна в доме. Стена в результате происшествия лопнула и прогнулась, также разрушенной оказалась система отопления.
— Как я понял бабушку, она просто не отреагировала на сильный удар. Видимо, в стрессовом состоянии побоялась выйти и уснула. Когда ей уже стали стучаться в окна и спрашивать: «Как же так, почему не вышли в момент аварии?» — она и сказала, что было страшно, тем более ей 84 года. Она не писала заявление в полицию и, к сожалению, не совсем понимает, зачем это нужно. Уверена, что вряд ли кого-то найдут, что кто-то будет возмещать. Ее родственники и соседи как-то ей помогают, что-то ей залатают, чтобы в доме можно было жить. Я, на самом деле, как неравнодушный гражданин хотел бы привлечь внимание людей. Понимаю, что выходные, но реакции властей нет, полиция побыла и уехала. По-хорошему бы главе администрации нужно было выехать на место и помочь женщине, тем более после выборов. Но никакой реакции, — заметил он.
Сам мужчина планирует обратиться в понедельник, 6 сентября, в администрацию Верх-Тулы, чтобы там оказали помощь женщине, оставшейся жить в полуразрушенном доме.
31 августа в Новосибирске на Бугринском мосту Lexus вылетел с дороги и врезался в дерево — погибли двое, трое пострадали.