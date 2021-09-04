Новосибирец упал с Октябрьского моста — публикуем видео его спасения

Вчера, 3 сентября, поздно вечером спасатели вытащили из Оби мужчину, упавшего с Октябрьского моста в Новосибирске. О случившемся сообщил новосибирец, рыбачивший неподалеку от пляжа «Наутилус». Именно это, как отмечают спасатели МАСС у себя в группе в соцсети «ВКонтакте», и помогло спасти пострадавшего.

— В 23:29 на телефон оперативного дежурного МАСС поступила информация от службы 112, что рыбачивший на территории пляжа «Наутилус» у Октябрьского моста рыбак услышал, как в воду упал человек, после чего на воде были слышны стоны. Немедленно на реку Обь вышел катер со спасателями, еще один экипаж на автомобиле выдвинулся к пляжу, — сообщают спасатели МАСС.

