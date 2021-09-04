Новосибирец упал с Октябрьского моста — публикуем видео его спасения

Новосибирские спасатели вытащили из Оби мужчину, упавшего с моста
Вчера, 3 сентября, поздно вечером спасатели вытащили из Оби мужчину, упавшего с Октябрьского моста в Новосибирске. О случившемся сообщил новосибирец, рыбачивший неподалеку от пляжа «Наутилус». Именно это, как отмечают спасатели МАСС у себя в группе в соцсети «ВКонтакте», и помогло спасти пострадавшего.
— В 23:29 на телефон оперативного дежурного МАСС поступила информация от службы 112, что рыбачивший на территории пляжа «Наутилус» у Октябрьского моста рыбак услышал, как в воду упал человек, после чего на воде были слышны стоны. Немедленно на реку Обь вышел катер со спасателями, еще один экипаж на автомобиле выдвинулся к пляжу, — сообщают спасатели МАСС.
Пострадавшему около 30 лет. На то, чтобы вытащить его из воды, у спасателей ушло около часа. После этого мужчину передали врачам скорой помощи.
— Если бы не рыбак, который, как пояснил, достаточно редко бывает в этом месте и в такое позднее время, то, скорее всего, мужчина бы погиб, — добавили спасатели МАСС.
В конце августа на Обском водохранилище спасли женщину и двух детей на сапбордах. Сильным ветром их прибило к волнорезу. Инцидент произошел около 18:00 — попавших в беду людей заметили дежурившие в районе Аванпорта спасатели.