В Новосибирске снова загорелся мусорный полигон на левом берегу

Вечером в пятницу, 3 сентября, в Новосибирске загорелся мусорный полигон на левом берегу.
Сообщение о возгорании опубликовали очевидцы в группе «Нетипичный Новосибирск» во «ВКонтакте», уточнив, что летом пожар здесь возникал уже дважды.
Подробности о пожаре рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области:
— В 18 часов 2 минуты поступило сообщение о возгорании на свалке по адресу: улица Малыгина. Горит мусор. Прибытие первого подразделения в 18 часов 27 минут. В работе задействованы 6 единиц техники: 2 бульдозера и фронтальный погрузчик, 2 автоцистерны, автомобиль штабной, ствол ОРТ, подвоз воды организован на расстоянии 2 км. Руководство полигона на месте (решает вопрос с дополнительными поливочными машинами, выехали еще 2 поливомоечные машины «ДЭУ-3»). Ликвидация открытого горения в 19 часов 6 минут. Организован мониторинг Роспотребнадзора.
В августе прошлого года свалка на левом берегу тлела и дымила несколько дней. При этом в мэрии сообщили, что закрывать полигон не собираются. НГС съездил в район этого полигона и поговорил с местными жителями. Они рассказали, как живут рядом со свалкой, Хилокским рынком и кладбищем. Читайте об этом в репортаже НГС.