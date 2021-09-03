В Новосибирске спасатели сняли с крыши 61-летнего работника
Сегодня, 3 сентября, на улице Петухова в Новосибирске мужчине стало плохо, когда он проводил работы на крыше.
На место выехали спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы Новосибирска. Вызов поступил в 09:23.
— Прибыв на место, спасатели поднялись на крышу производственного помещения, мужчине 1960 года рождения к тому времени стало легче, поэтому он решил спускаться по пожарной лестнице самостоятельно. Тем не менее спасатели надели на рабочего спасательную косынку и контролировали его спуск, страхуя с помощью альпснаряжения, — говорится в сообщении спасателей МАСС. После этого пострадавший смог слезть с крыши, его передали врачам скорой.
В конце августа спасатели ночью сняли с крыши неадекватного мужчину. Причины происшествия выясняла полиция.