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Новосибирцу стало плохо во время работы на крыше — видео, как ему помогли спасатели

Им пришлось использовать альпинистское снаряжение

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Мужчина проводил работы по гидроизоляции, когда ему стало плохо

Мужчина проводил работы по гидроизоляции, когда ему стало плохо

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В Новосибирске спасатели сняли с крыши 61-летнего работника

Сегодня, 3 сентября, на улице Петухова в Новосибирске мужчине стало плохо, когда он проводил работы на крыше.

На место выехали спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы Новосибирска. Вызов поступил в 09:23.

— Прибыв на место, спасатели поднялись на крышу производственного помещения, мужчине 1960 года рождения к тому времени стало легче, поэтому он решил спускаться по пожарной лестнице самостоятельно. Тем не менее спасатели надели на рабочего спасательную косынку и контролировали его спуск, страхуя с помощью альпснаряжения, — говорится в сообщении спасателей МАСС. После этого пострадавший смог слезть с крыши, его передали врачам скорой.

В конце августа спасатели ночью сняли с крыши неадекватного мужчину. Причины происшествия выясняла полиция.

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