29 августа воскресенье
СЕЙЧАС +20°С
Пробки 2/10
usd 73.99
eur 87.03
Тема дняПосле какой вакцины чаще и тяжелее болеют ковидом?
Все новости
Все новости

Ночью спасатели сняли с крыши неадекватного мужчину

В причинах произошедшего разбирается полиция

1 491
35Обсудить

Поделиться

Информация о мужчине на крыше поступила дежурному МАСС в 3 часа 58 минут

Информация о мужчине на крыше поступила дежурному МАСС в 3 часа 58 минут

Поделиться

В ночь с 28 на 29 августа спасатели МАСС сняли с крыши 4-этажного дома неадекватного мужчину. Информация о странном человеке поступила уже под утро.

— Информация о том, что на крыше дома по адресу 1-й Краснодонский переулок находится мужчина, поступила на телефон оперативного дежурного МАСС в 3 часа 58 минут. На разведку информации выехал экипаж спасателей. Прибыв на место, спасатели действительно обнаружили на крыше мужчину 1986 года рождения, — рассказали спасатели МАСС.

После непродолжительной беседы и разговоров мужчина спустился с крыши по пожарной лестнице. Затем его передали сотрудникам отдела полиции для выяснения причин произошедшего.

На днях женщину с двумя детьми на SUP-бордах сильным ветром прибило к волнорезу. Доставать их пришлось спасателям.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

крышаспасатели МАСС
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...