Ночью спасатели сняли с крыши неадекватного мужчину

В ночь с 28 на 29 августа спасатели МАСС сняли с крыши 4-этажного дома неадекватного мужчину. Информация о странном человеке поступила уже под утро.
— Информация о том, что на крыше дома по адресу 1-й Краснодонский переулок находится мужчина, поступила на телефон оперативного дежурного МАСС в 3 часа 58 минут. На разведку информации выехал экипаж спасателей. Прибыв на место, спасатели действительно обнаружили на крыше мужчину 1986 года рождения, — рассказали спасатели МАСС.
После непродолжительной беседы и разговоров мужчина спустился с крыши по пожарной лестнице. Затем его передали сотрудникам отдела полиции для выяснения причин произошедшего.
На днях женщину с двумя детьми на SUP-бордах сильным ветром прибило к волнорезу. Доставать их пришлось спасателям.