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В Новосибирске водителя Subaru зажало в салоне после столкновения с грузовиком MAN (видео)

Мужчину достали из автомобиля спасатели МАСС

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Сейчас водитель находится в реанимации

Сейчас водитель находится в реанимации

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Водителя Subaru зажало в салоне после столкновения с грузовиком

Сегодня ночью, 2 сентября, в Новосибирске в Октябрьском районе на пересечении улиц Бориса Богаткова и улицы Пролетарской произошло ДТП — столкнулись автомобиль Subaru Impreza и грузовик MAN. 33-летнего водителя легкового автомобиля зажало в салоне.

— Информация о ДТП поступила на телефон оперативного дежурного МАСС в 00:30, на место ДТП выехал экипаж спасателей МАСС. Прибыв на место, спасатели провели разведку, сбор информации о пострадавших. В смятом кузове Subaru Impreza находился 33-летний мужчина. Он был деблокирован спасателями МАСС с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента и передан бригаде врачей скорой медицинской помощи, — рассказали в группе «Спасатели МАСС».

Как сообщил инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков, водитель Subaru получил ушиб головного мозга, перелом оснований черепа — сейчас он находится в реанимации.

— У него взяты анализы на содержание алкоголя и наркотических веществ, — рассказал корреспонденту НГС Владислав Савченков.

В июле под Новосибирском водителя «Приоры» зажало в салоне после лобового столкновения с КАМАЗом. Он получил тяжелые травмы.

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ДТПзажало в салонеспасатели МАСС
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