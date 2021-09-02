В Новосибирске водителя Subaru зажало в салоне после столкновения с грузовиком MAN (видео)

Сегодня ночью, 2 сентября, в Новосибирске в Октябрьском районе на пересечении улиц Бориса Богаткова и улицы Пролетарской произошло ДТП — столкнулись автомобиль Subaru Impreza и грузовик MAN. 33-летнего водителя легкового автомобиля зажало в салоне.



— Информация о ДТП поступила на телефон оперативного дежурного МАСС в 00:30, на место ДТП выехал экипаж спасателей МАСС. Прибыв на место, спасатели провели разведку, сбор информации о пострадавших. В смятом кузове Subaru Impreza находился 33-летний мужчина. Он был деблокирован спасателями МАСС с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента и передан бригаде врачей скорой медицинской помощи, — рассказали в группе «Спасатели МАСС».