Под Новосибирском водителя «Приоры» зажало в салоне после лобового столкновения с КАМАЗом — жуткие фото

Водителя «Приоры» зажало в салоне после лобового столкновения с КАМАЗом
Сегодня днем в Пашино Новосибирской области на Магистральной улице столкнулись КАМАЗ и «Лада-Приора». Водитель легкового автомобиля оказался зажат в салоне и получил серьезные травмы. После деблокировки его увезли в больницу на скорой.
— Около 16 часов водитель 1982 года рождения на КАМАЗе двигался по улице Магистральной в сторону улицы Турухановской, навстречу ему шел автомобиль «Лада-Приора». У дома 47 по улице Магистральной произошло лобовое столкновение, в результате которого пострадал водитель «Приоры» 1991 года рождения. Он доставлен в больницу, — сообщила инспектор группы пропаганды ГИБДД России по Новосибирску Юлия Ракунова.
На месте работает экипаж ДПС, устанавливают картину происшествия.
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