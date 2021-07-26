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Под Новосибирском водителя «Приоры» зажало в салоне после лобового столкновения с КАМАЗом — жуткие фото

Машина превратилась в груду металла

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Водителя легкового авто увезли на скорой, он получил тяжелые травмы

Водителя легкового авто увезли на скорой, он получил тяжелые травмы

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Водителя «Приоры» зажало в салоне после лобового столкновения с КАМАЗом

Сегодня днем в Пашино Новосибирской области на Магистральной улице столкнулись КАМАЗ и «Лада-Приора». Водитель легкового автомобиля оказался зажат в салоне и получил серьезные травмы. После деблокировки его увезли в больницу на скорой.

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— Около 16 часов водитель 1982 года рождения на КАМАЗе двигался по улице Магистральной в сторону улицы Турухановской, навстречу ему шел автомобиль «Лада-Приора». У дома 47 по улице Магистральной произошло лобовое столкновение, в результате которого пострадал водитель «Приоры» 1991 года рождения. Он доставлен в больницу, — сообщила инспектор группы пропаганды ГИБДД России по Новосибирску Юлия Ракунова.

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Водителя легковушки зажало в салоне, его пришлось деблокировать

Водителя легковушки зажало в салоне, его пришлось деблокировать

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На месте работает экипаж ДПС, устанавливают картину происшествия.

Некоторое время назад водитель без прав въехал в дерево в Мошковском районе и погиб. 22 июля на трассе в Новосибирской области произошло смертельное ДТП: «Ниссан-Ноут» врезался в фуру. Авария произошла в Кочковском районе на автодороге К-17р Новосибирск — Кочки — Павлодар.

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