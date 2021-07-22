Смертельное ДТП на новосибирской трассе: «Ниссан Ноут» врезался во встречную фуру

На трассе в Новосибирской области произошло смертельное ДТП: «Ниссан Ноут» врезался в фуру. Авария произошла в Кочковском районе сегодня, 22 июля, около 9:00 на автодороге К-17р «Новосибирск — Кочки — Павлодар».

— Водитель 1963 года рождения, двигаясь на автомобиле «Ниссан Ноут» со стороны Карасука в сторону Новосибирска, в пути следования совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся со встречным автомобилем DAF под управлением водителя 1964 года рождения, — рассказали в ГИБДД Новосибирской области.