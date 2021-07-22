Водителя придавило кабиной грузовика во время аварии на новосибирской трассе — фото с места происшествия

На новосибирской трассе грузовик перевернулся набок и кабиной придавил водителя
Сегодня утром, 22 июля, в Мошковском районе Новосибирской области столкнулись «Тойота-Надиа» и грузовик «Хёндай» — в результате аварии грузовой автомобиль опрокинулся, водителя госпитализировали.
— В 06:05 водитель на грузовом автомобиле «Хёндай» двигался со стороны Новосибирска в сторону Кемерово. На 80-м километре трассы он совершил столкновение с автомобилем «Тойота-Надиа», который стоял на правой обочине дороге. Из-за неисправности водитель выставил знак аварийной остановки и включил аварийную сигнализацию, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
В результате ДТП грузовой автомобиль опрокинулся, 46-летний водитель с переломом ноги был доставлен в медицинское учреждение.
Поздно вечером в среду, 21 июля, в центре Новосибирска произошла авария с участием такси. От удара автомобиль «Ситимобил» опрокинуло набок.