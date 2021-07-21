После ДТП на Красном проспекте такси «Ситимобил» перевернулось на бок — есть пострадавшие

Поздно вечером в среду, 21 июля, в центре Новосибирска произошла авария с участием такси. От удара автомобиль «Ситимобил» опрокинуло набок.
Первое сообщение о происшествии поступило на пульт оперативного дежурного службы 112 в 22 часа 18 минут:
— Первый звонок поступил о том, что на Красном проспекте, 67 произошло ДТП с пострадавшими. Участники — «Рено Логан» и автомобиль «Субару». Еще была информация о пострадавших — один или двое. Задействованы службы 01, 02 и 03.
В начале июля автомобиль каршеринговой службы «Делимобиль» слетел с трассы на