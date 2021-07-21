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После ДТП на Красном проспекте такси «Ситимобил» перевернулось на бок — есть пострадавшие

На месте работают пожарные, скорая и ГИБДД

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Авария произошла в районе 22 часов

Авария произошла в районе 22 часов

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Поздно вечером в среду, 21 июля, в центре Новосибирска произошла авария с участием такси. От удара автомобиль «Ситимобил» опрокинуло набок.

Первое сообщение о происшествии поступило на пульт оперативного дежурного службы 112 в 22 часа 18 минут:

— Первый звонок поступил о том, что на Красном проспекте, 67 произошло ДТП с пострадавшими. Участники — «Рено Логан» и автомобиль «Субару». Еще была информация о пострадавших — один или двое. Задействованы службы 01, 02 и 03.

Автомобиль такси вынесло прямо к летнику кафе

Автомобиль такси вынесло прямо к летнику кафе

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В начале июля автомобиль каршеринговой службы «Делимобиль» слетел с трассы на 44-м километре Северного объезда и перевернулся.

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«Ситимобил»перевернулся автомобиль
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