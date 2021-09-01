1 сентября среда
СЕЙЧАС +16°С
Пробки 5/10
usd 73.28
eur 86.67
Тема дняСтройка в аэропорту Северный
Все новости
Все новости

До суда дошло дело о гибели шестилетней девочки от угарного газа под Новосибирском

Ее дядя неаккуратно закрыл печь

1 213
9Обсудить

Поделиться

Четырехлетний мальчик мог погибнуть вместе со своей сестрой

Четырехлетний мальчик мог погибнуть вместе со своей сестрой

Поделиться

В Новосибирской области прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о смерти от угарного газа шестилетней девочки и мужчины, сожителя ее матери.

Инцидент произошел в ночь с 23 по 24 апреля. Обвиняемым по делу является дядя девочки. Перед сном он хотел сохранить тепло в доме, закрыл до упора задвижку дымоходной трубы печи, расположенной в кухне квартиры. Из-за этого угарный газ перестал выходить через дымоход и стал поступать в квартиру. В этот момент в доме находились четыре человека: девочка, сожитель мамы, сам обвиняемый и четырехлетний мальчик. Двое последних не пострадали.

— Местный житель обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). По версии следствия, обвиняемый не уделил должного внимания безопасности проживающих с ним и находящихся в квартире по улице Дубровинская, рабочего поселка Мошково жителей. Мужчина за несколько часов до события топил в квартире печь дровами и углем, однако не убедился, что в топке печи продолжается горение топлива с выделением окиси углерода (угарного газа), — рассказали в прокуратуре Новосибирской области.

Уголовное дело рассмотрит по существу Мошковский районный суд.

Около реки Карпысак в Искитимском районе Новосибирской области в машине были найдены тела мужа и жены, которые поехали отдохнуть на природу. Инцидент произошел в конце апреля.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

печкаугарный газМошково
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...