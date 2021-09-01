До суда дошло дело о гибели шестилетней девочки от угарного газа под Новосибирском

В Новосибирской области прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о смерти от угарного газа шестилетней девочки и мужчины, сожителя ее матери.

Инцидент произошел в ночь с 23 по 24 апреля. Обвиняемым по делу является дядя девочки. Перед сном он хотел сохранить тепло в доме, закрыл до упора задвижку дымоходной трубы печи, расположенной в кухне квартиры. Из-за этого угарный газ перестал выходить через дымоход и стал поступать в квартиру. В этот момент в доме находились четыре человека: девочка, сожитель мамы, сам обвиняемый и четырехлетний мальчик. Двое последних не пострадали.