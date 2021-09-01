До суда дошло дело о гибели шестилетней девочки от угарного газа под Новосибирском

В Новосибирской области прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о смерти от угарного газа шестилетней девочки и мужчины, сожителя ее матери.
Инцидент произошел в ночь с 23 по 24 апреля. Обвиняемым по делу является дядя девочки. Перед сном он хотел сохранить тепло в доме, закрыл до упора задвижку дымоходной трубы печи, расположенной в кухне квартиры. Из-за этого угарный газ перестал выходить через дымоход и стал поступать в квартиру. В этот момент в доме находились четыре человека: девочка, сожитель мамы, сам обвиняемый и четырехлетний мальчик. Двое последних не пострадали.
— Местный житель обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). По версии следствия, обвиняемый не уделил должного внимания безопасности проживающих с ним и находящихся в квартире по улице Дубровинская, рабочего поселка Мошково жителей. Мужчина за несколько часов до события топил в квартире печь дровами и углем, однако не убедился, что в топке печи продолжается горение топлива с выделением окиси углерода (угарного газа), — рассказали в прокуратуре Новосибирской области.
Уголовное дело рассмотрит по существу Мошковский районный суд.
Около реки Карпысак в Искитимском районе Новосибирской области в машине были найдены тела мужа и жены, которые поехали отдохнуть на природу. Инцидент произошел в конце апреля.