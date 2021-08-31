В Новосибирске автомобиль насмерть сбил пожилого мужчину и скрылся с места ДТП

Утром 31 августа в Академгородке Новосибирска автомобиль сбил мужчину. Им оказался
— Он любил жизнь. В то утро он поехал в огород, там ведь чеснок уже подсох. Бабушка пыталась его отговорить, но он такой упрямый... Исходя из слов очевидцев, есть две версии: по одной, это была белая, по другой — серая «Тойота», но то, что за рулем была молодая женщина, — это точно, — говорит Кристина.
В аварии мужчина получил ряд травм, в том числе черепно-мозговую, от которой скончался в больнице, не приходя в сознание.
Сейчас сибирячка ищет очевидцев трагедии и просит всех, кто видел ДТП, связаться с ней.
Две недели назад в Заельцовском районе ночью неизвестный водитель сбил насмерть велосипедиста и тоже скрылся.