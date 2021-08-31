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В Новосибирске автомобиль насмерть сбил пожилого мужчину и скрылся с места ДТП

Пострадавший скончался в больнице

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Мужчина шел утром к остановке

Мужчина шел утром к остановке

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Утром 31 августа в Академгородке Новосибирска автомобиль сбил мужчину. Им оказался 86-летний Федор Дмитриев. Мужчина почти дошел до остановки «Магазин» на Российской улице, когда его сбила иномарка. Водитель скрылся с места происшествия. Как рассказала НГС внучка погибшего, за рулем иномарки была молодая женщина.

— Он любил жизнь. В то утро он поехал в огород, там ведь чеснок уже подсох. Бабушка пыталась его отговорить, но он такой упрямый... Исходя из слов очевидцев, есть две версии: по одной, это была белая, по другой — серая «Тойота», но то, что за рулем была молодая женщина, — это точно, — говорит Кристина.

В аварии мужчина получил ряд травм, в том числе черепно-мозговую, от которой скончался в больнице, не приходя в сознание.

Сейчас сибирячка ищет очевидцев трагедии и просит всех, кто видел ДТП, связаться с ней.

Две недели назад в Заельцовском районе ночью неизвестный водитель сбил насмерть велосипедиста и тоже скрылся.

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