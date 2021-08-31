В реабилитационном центре «Эдельвейс» скончался второй пациент за неделю

Днем 30 августа в реабилитационном центре «Эдельвейс», расположенном в селе Верх-Тула в Новосибирской области, скончался второй пациент за неделю. 41-летний мужчина поступил в центр накануне. До этого он злоупотреблял алкоголем. Погибший проживал в Новосибирске.
— Это произошло на моих глазах. Он пробыл в центре сутки, вчера днем сказал: «Я пойду на улицу подышу воздухом». Затем ему резко стало плохо. Скорая ехала 1,5 часа. Я привез своих врачей, но спасти его не удалось. Позже медики сказали, что у него оторвался тромб. Он был прекрасный человек, руки у него были золотые. Последнее время он работал часовщиком, — рассказал НГС руководитель центра «Эдельвейс» Станислав Погоничев.
В Следственном комитете по Новосибирской области сообщили, что проводится проверка.
— Криминала в данном случае нет, смерть не носит насильственный характер.
Напомним, утром 24 августа в центре нашли мертвым 39-летнего мужчину.