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У новосибирского врача-реаниматолога во время работы остановилось сердце — ему на помощь пришли автоинспекторы

Мужчину нужно было срочно доставить в клинику Мешалкина

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Автоинспекторы сопроводили автомобиль скорой помощи до медцентра

Автоинспекторы сопроводили автомобиль скорой помощи до медцентра

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Под Новосибирском у врача-реаниматолога во время работы остановилось сердце

В понедельник, 30 августа, в Бердской центральной городской больнице у врача-реаниматолога на рабочем месте остановилось сердце. Медики пытались помочь коллеге, но его потребовалось срочно доставить для проведения операции в Национальный медицинский исследовательский центр им. Е. Н. Мешалкина.

— Понимая, что из-за загруженности дорог можно потерять драгоценное время, главврач обратилась за помощью в дежурную часть отдела МВД России по городу Бердску. Оперативный дежурный дал указание об оказании помощи инспекторам ДПС, которые несли службу на улице Линейной города Бердска Новосибирской области, — рассказал начальник отделения пропаганды УГИБДД по Новосибирской области Сергей Страдымов.

Автоинспекторы сопроводили автомобиль скорой помощи до медцентра. Врачи успешно провели сложную операцию.

В Новосибирске на улице Зорге семейная ссора чуть не закончилась трагедией — мужчина вылез из окна и повис на руках на карнизе. Спасать его пришлось полицейским.

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врач-реаниматологскорая помощь
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