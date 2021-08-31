Под Новосибирском полицейские накрыли грибную ферму, где незаконно работали иностранцы

Вчера, 30 августа, сотрудниками уголовного розыска совместно с центром «Э» были задержаны 17 работников грибной фермы в поселке Сосновка Новосибирской области. Все они — граждане ближнего зарубежья.

— В миграционный отдел МВД были доставлены шесть работников и их работодатель — на них составлено 10 административных протоколов за «нарушение установленного порядка или формы уведомления о заключении или прекращении трудового договора на выполнение работ иностранными гражданами», «незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранного гражданина», «незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности», — сообщил НГС источник в правоохранительных органах.