Под Новосибирском полицейские накрыли грибную ферму, где незаконно работали иностранцы

В Новосибирске полиция накрыла грибную ферму с мигрантами
Вчера, 30 августа, сотрудниками уголовного розыска совместно с центром «Э» были задержаны 17 работников грибной фермы в поселке Сосновка Новосибирской области. Все они — граждане ближнего зарубежья.
— В миграционный отдел МВД были доставлены шесть работников и их работодатель — на них составлено 10 административных протоколов за «нарушение установленного порядка или формы уведомления о заключении или прекращении трудового договора на выполнение работ иностранными гражданами», «незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранного гражданина», «незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности», — сообщил НГС источник в правоохранительных органах.
Полиция проверяла также, находятся ли в розыске иностранцы. Всего на ферме нашли 17 сотрудников-мигрантов.
Ранее грибная ферма в поселке Сосновка Новосибирского района была выставлена на продажу на Avito.ru за 180 млн рублей, но сейчас объявление снято с публикации.
Корреспондент НГС связался с бывшим сотрудником грибной фермы.
— В организации работают как иностранные граждане, так и русские. Почти никто не трудоустроен официально. Я тоже работал неофициально. К нам часто приходила полиция с проверкой — это нормально. Насколько я знаю, все иностранцы работали с документами и с регистрацией в РФ, — пояснил экс-торговый представитель грибной фермы, отказавшийся назвать свое имя.
В августе в Новосибирске по подозрению в связях с террористами силовики задержали иностранцев — все они работали поварами, строителями и таксистами.