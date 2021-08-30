30 августа понедельник
СЕЙЧАС +12°С
Пробки 1/10
usd 73.99
eur 87.03
Тема дняОчередь за органами. Фильм НГС
Все новости
Все новости

В НСО фура въехала в карьерные самосвалы — они ездили по дорогам без разрешения

Гигантская техника стоит на трассе уже больше месяца, но увезти ее нет возможности

3 740
28Обсудить

Поделиться

На передвижение по региональной дороге ГКУ НСО ТУАД не давало разрешения владельцам карьерных самосвалов

На передвижение по региональной дороге ГКУ НСО ТУАД не давало разрешения владельцам карьерных самосвалов

Поделиться

На Колыванской трассе дальнобойщик въехал в стоявшие на обочине негабаритные карьерные самосвалы Volvo, которые не имели разрешения на выезд на дорогу. Больше месяца они стоят на дороге К-12 «Новосибирск — Колывань — Томск». В Территориальном управлении автомобильных дорог Новосибирской области рассказали, откуда гигантская техника взялась на трассе.

— В начале августа негабаритные многотонные машины ехали по федеральной трассе, на Северном обходе съехали на областную трассу К-12 и там были остановлены сотрудниками ГИБДД. Они двигались по региональной дороге без специального разрешения ГКУ НСО ТУАД. Это нарушение, — пояснили в ведомстве.

Выяснилось, что у водителей нет специального разрешения для перевозки тяжеловесного и негабаритного груза — это является нарушением статьи 12.21 КоАП.

— Проведено административное расследование. Выписаны штрафы. Однако владельцы транспорта до сих пор не оформили разрешение на его перевозку. Эвакуировать тралы с Volvo с региональной автодороги ТУАД самостоятельно не может. Имеющиеся в регионе компании отказываются эвакуировать их с дороги — слишком большие, — сообщило ведомство.

В июле в Ленинском районе Новосибирска водитель самосвала Howo, груженного асфальтом, выехал на встречную, ударился об бордюр и упал на левый бок. Сообщали, что мужчина уснул за рулем.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ3
  • ГНЕВ6
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

ДТП с самосваломТУАД
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...