В НСО фура въехала в карьерные самосвалы — они ездили по дорогам без разрешения

На Колыванской трассе дальнобойщик въехал в стоявшие на обочине негабаритные карьерные самосвалы Volvo, которые не имели разрешения на выезд на дорогу. Больше месяца они стоят на дороге К-12 «Новосибирск — Колывань — Томск». В Территориальном управлении автомобильных дорог Новосибирской области рассказали, откуда гигантская техника взялась на трассе.
— В начале августа негабаритные многотонные машины ехали по федеральной трассе, на Северном обходе съехали на областную трассу К-12 и там были остановлены сотрудниками ГИБДД. Они двигались по региональной дороге без специального разрешения ГКУ НСО ТУАД. Это нарушение, — пояснили в ведомстве.
Выяснилось, что у водителей нет специального разрешения для перевозки тяжеловесного и негабаритного груза — это является нарушением статьи 12.21 КоАП.
— Проведено административное расследование. Выписаны штрафы. Однако владельцы транспорта до сих пор не оформили разрешение на его перевозку. Эвакуировать тралы с Volvo с региональной автодороги ТУАД самостоятельно не может. Имеющиеся в регионе компании отказываются эвакуировать их с дороги — слишком большие, — сообщило ведомство.
В июле в Ленинском районе Новосибирска водитель самосвала Howo, груженного асфальтом, выехал на встречную, ударился об бордюр и упал на левый бок. Сообщали, что мужчина уснул за рулем.