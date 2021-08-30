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Тема дняОчередь за органами. Фильм НГС
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Две иномарки столкнулись на Родниках — один человек в больнице

На месте ДТП собралась пробка

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На месте была скорая и ГИБДД

На месте была скорая и ГИБДД

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Утром в понедельник, 30 августа, в Калининском районе произошло ДТП. На перекрестке улиц Тюленина и Гребенщикова столкнулись Honda Fit и Kia Ceed, водителя Honda госпитализировали.

Как рассказали НГС в группе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска, авария произошла в 6:20 утра:

— Водитель 1988 года рождения на Honda Fit двигался по Тюленина со стороны Свечникова с левым поворотом на Гребенщикова. В пути следования у дома 22 по улице Тюленина совершил столкновение с авто Kia Ceed. [За рулем Kia Ceed был] водитель 1999 года рождения, который двигался по Тюленина со стороны Красного проспекте, — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

Он добавил, что водителя Honda доставили в больницу с закрытым переломом ключицы.

По данным 2ГИС, движение на этом участке дороги до сих пор затруднено

По данным 2ГИС, движение на этом участке дороги до сих пор затруднено

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В пятницу, 27 августа, на улице Станционной водитель такси не справился с управлением и вылетел с дороги. Машина врезалась в дерево и получила серьезные повреждения.

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ГИБДДавария
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