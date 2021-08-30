Две иномарки столкнулись на Родниках — один человек в больнице

Утром в понедельник, 30 августа, в Калининском районе произошло ДТП. На перекрестке улиц Тюленина и Гребенщикова столкнулись Honda Fit и Kia Ceed, водителя Honda госпитализировали.
Как рассказали НГС в группе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска, авария произошла в 6:20 утра:
— Водитель 1988 года рождения на Honda Fit двигался по Тюленина со стороны Свечникова с левым поворотом на Гребенщикова. В пути следования у дома 22 по улице Тюленина совершил столкновение с авто Kia Ceed. [За рулем Kia Ceed был] водитель 1999 года рождения, который двигался по Тюленина со стороны Красного проспекте, — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.
Он добавил, что водителя Honda доставили в больницу с закрытым переломом ключицы.
В пятницу, 27 августа, на улице Станционной водитель такси не справился с управлением и вылетел с дороги. Машина врезалась в дерево и получила серьезные повреждения.