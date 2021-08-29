29 августа воскресенье
СЕЙЧАС +23°С
Пробки 2/10
usd 73.99
eur 87.03
Тема дняПосле какой вакцины чаще и тяжелее болеют ковидом?
Все новости
Все новости

В Новосибирской области обнаружили мумифицированный труп мужчины

Следственный комитет проводит проверку

476
4Обсудить

Поделиться

По словам очевидцев, труп нашли водители

По словам очевидцев, труп нашли водители

Поделиться

В Искитимском районе Новосибирской области обнаружили мумифицированный труп мужчины. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях.

— Водители нашли мумифицированный труп недалеко от трассы. Труп обнаружен в 27 километрах от трассы по направлению от села Гусельниково до села Легостаево. Была вызвана полиция. Труп по виду принадлежит мужчине лет 50, — написали в группе «ЧП Новосибирск» свидетели находки.

В ГУ МВД по Новосибирской области информацию о найденном трупе подтвердили. Также ситуацию прокомментировали в Следственном комитете:

— Следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области проводится доследственная проверка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

На неделе в Новосибирске обнаружили труп 59-летнего мужчины в районе развязки на площади Будагова.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Искитимский районмумиятруп
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...