В Новосибирской области обнаружили мумифицированный труп мужчины

В Искитимском районе Новосибирской области обнаружили мумифицированный труп мужчины. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях.
— Водители нашли мумифицированный труп недалеко от трассы. Труп обнаружен в
В ГУ МВД по Новосибирской области информацию о найденном трупе подтвердили. Также ситуацию прокомментировали в Следственном комитете:
— Следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области проводится доследственная проверка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
На неделе в Новосибирске обнаружили труп 59-летнего мужчины в районе развязки на площади Будагова.