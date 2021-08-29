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В новосибирском зоопарке погибла 51-летняя женщина — узнаем, как

Предварительно посетительница упала и ударилась головой

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Случай в зоопарке назвали некриминальным

Случай в зоопарке назвали некриминальным

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В новосибирском зоопарке накануне погибла посетительница, по предварительным данным она упала в туалете, ударилась головой и скончалась. Информацию о смерти 51-летней женщины подтвердили в полиции.

— Там ничего криминального, у нас регистрации нет, — уточнили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Новосибирской области.

Директор новосибирского зоопарка Андрей Шило сообщил, что сейчас разбираются, что произошло, точных причин падения женщины пока не установлено.

— Подробностей нет пока, я так понимаю, что тромб оторвался что ли. Точной информации нет, — сказал Андрей Шило.

Недавно мы сообщали о необычном происшествии в зоопарке, которое было много лет назад - тогда бомж украл из зоопарка редкого японского журавля и съел его.

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