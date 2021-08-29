На Алтае утонул вице-президент федерации рафтинга Кирилл Косогоров — он сплавлялся по реке

В республике Алтай во время сплава на реке Башкаус погиб профессиональный рафтер, вице-президент Федерации рафтинга Алтайского края Кирилл Косогоров.
Как сообщили его коллеги в паблике «Вконтакте» «Алтай! Путешествия, туризм и отдых», это произошло на нижнем ущелье реки Башкаус (Улаганский район, неподалеку от границы с Монголией). Подробности обещают предоставить позднее.
Уточняется, что Кирилл Косогоров утонул в возрасте 32-лет, он являлся путешественником, первопроходцем многих рек, организатором соревнований, создателем множества сайтов.
Тело погибшего будет эвакуировать с помощью вертолета, коллеги пишут, что «необходимые деньги на оплату вертолета собраны».
Ранее мы сообщали, что в Горном Алтае во время сплава по реке Катунь утонул инструктор.