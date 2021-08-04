В Горном Алтае во время сплава утонул инструктор — его тело нашли спустя 10 дней

Инструктор погиб во время сплава по реке Катунь в Горном Алтае
В конце июля на реке Катунь во время сплава перевернулась лодка с туристами. В результате инструктор Марсел Сталбеков не смог выплыть и утонул. Его тело не могли найти целых 10 дней. Очевидцы, мать погибшего и его работодатель рассказали НГС подробности происшествия и то, почему произошла трагедия.
«Человек погибал в воронке»
Во вторник, 20 июля, компания «Мастерафт» организовала сплав по четырем порогам реки Катунь. При прохождении второго порога лодка под управлением инструктора Марсела Сталбекова перевернулась, в результате в воде оказались десять человек, в том числе и сам инструктор.
— Я был конкретно в рафте с Марселом. У меня очень много времени прошло под водой, я начал всплывать, уже не надеясь на спасение. Начал прихлебывать воду. Выплыл. Мне повезло. Я всплыл возре рафта, до него догреб. Марселя я больше не видел, — пояснил участник крушения рафта Анатолий. — Нас прибило в улово — тихое место. Меня, парня и девушку. Я, как мог, успокаивал парня. Получилось еще одного парня прибило. Изначально я сам не смог, там скальник такой, что нельзя вырваться, за него нельзя зацепиться. У людей была паника.
Мужчина пояснил, что после этого их подобрал второй рафт, который отправился вниз по течению, хотя он говорил другому инструктору, что заметил жилет Марсела.
— Из-за того, что пена бурлила, на нем была сверху белая водолазка, я сразу не понял, что он находился в жилете. Я и говорил инструктору, что видел жилет. На тот момент, насколько я понял, он был без сознания. Мы пошли в следующий — за ребятами. В результате, пока скальник прошли, прошло 40 минут. Они висели на скалах и видели, как он каждые 15 секунд всплывал. Видели, как у него лицо менялось по цвету с голубого на фиолетовый. То есть сердце билось. Если бы мы смогли туда зайти… Никто в результате не собрал. Ребята 40 минут провисели на скальнике и наблюдали, как человек погибал в воронке, — добавил Анатолий.
Туристы пытались вытащить тело Марсела с помощью палки — об этом говорится в заявлении, которое мать погибшего отправила в прокуратуру (есть в распоряжении редакции). Однако палка обломилась, а тело унесло течением.
Искали ли тело?
Мать погибшего Венера Мамытова рассказала НГС о том, что ей сообщили о пропаже Марсела только 21 июля. Ночью 22 июля она уже прилетела на Горный Алтай, чтобы искать сына. Перед этим женщина связалась с работодателем сына, директором компании «Мастерафт» Константином Шмальцем.
— Попросила рассказать, что с Марселем случилось. Он так равнодушно сказал, что утонул, а еще спросил: «Вы не рано ли приехали?». Но мне ведь нужно было раньше всех узнать, что случилось с моим сыном. Потом, когда мы прилетели, нас встретили. Мы с этим человеком тоже увиделись. Я захотела посмотреть, где это произошло. Мы поехали. И он такой равнодушный. Не знаю, он человек или не человек? У него никакого сочувствия, — объяснила она.
После этого Венеру Мамытову привезли на турбазу и показали комнату, в которой жил Марсел. Она сказала, что останется до тех пор, пока не выяснится, что с ее сыном.
— На следующий день я посмотрела, что никакой новости об этом не было в интернете. Я подошла к администратору и спросила: «А где написано, что у вас сотрудник пропал?» Говорю: «У вас 20-го числа утонул мой сын, а вы с 21-го числа радостно работаете?» Говорю: «Прямо сейчас пишите, что он пропал». Я их заставила через слезы, через скандал всё это написать. Потом я сделала ориентировку, что его ищет мама. Константин сказал: «Какой смысл?» Но я мама, для меня есть смысл, — добавила Венера Мамытова.
В итоге тело погибшего Марсела было обнаружено только 30 июля. Очевидцы сообщают, что в день трагедии полицию ждали три часа, а МЧС вовсе не вызвали. Сейчас мать планирует переправить тело сына на родину, в Киргизию, откуда родом погибший.
По словам друга Марсела, Николая — нужно, чтобы прокуратура провела проверку, поскольку пороги, по которым спускались туристы, слишком опасные.
— Два порога, которые самые экстремальные, туда туристы едут. Компании, естественно, под спрос подстраиваются. Никто из профессионального сообщества не хочет через эти пороги ходить. Но так как хозяин сказал: «Везите». А турист перед сплавом подписывает записку, что, если что-то случится, то — сам дурак. И получается, что это бессмысленный риск. Там нет волн огромных, там просто воронки. Воронка в жилете тебя вниз утянет. Марса, получается, втянуло. Марсел профессионал был, но тут просто ему не повезло. Туристы не гребут. Они смотрят по сторонам, поэтому и произошло опрокидывание. Поэтому воронка за один борт взяла и «подкусила», и все рассыпались, — объяснил Николай.
Что говорит работодатель?
Руководитель компании «Мастерафт» Константин Шмальц рассказал свою версию событий.
— Марсел выпал вместе со всеми людьми. На первом видео отчетливо видно, что он всплывает, но всплывает через большой промежуток времени. И голову уже не поднимает. То есть что-то произошло во время падения. Это мог быть удар того, кто падал сверху. В такой ситуации люди себя не контролируют и бьют друг по другу. Естественно, все валятся в одну кучу, — пояснил он.
Константин Шмальц также добавил, что они активно искали тело Марсела: обследовали берег, летали на квадрокоптере, смотрели дно, однако поиски ни к чему не привели.
— В шесть часов вечера я уже заявил в полицию, когда он пропал. Сразу всё было заявлено. 21-го числа в миграционной службе меня все службы терзали. Все службы уже были в курсе, абсолютно все. Как это я ничего не сделал?
Он также добавил, что компания оказала финансовую помощь семье погибшего.
В прошлом сентябре жительница Новосибирска утонула в реке Катунь во время сплава. Ее тело нашли лишь спустя две недели.