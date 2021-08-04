В Горном Алтае во время сплава утонул инструктор — его тело нашли спустя 10 дней

Туристы пытались вытащить тело Марсела с помощью палки — об этом говорится в заявлении, которое мать погибшего отправила в прокуратуру (есть в распоряжении редакции). Однако палка обломилась, а тело унесло течением.

Искали ли тело?

Мать погибшего Венера Мамытова рассказала НГС о том, что ей сообщили о пропаже Марсела только 21 июля. Ночью 22 июля она уже прилетела на Горный Алтай, чтобы искать сына. Перед этим женщина связалась с работодателем сына, директором компании «Мастерафт» Константином Шмальцем.

— Попросила рассказать, что с Марселем случилось. Он так равнодушно сказал, что утонул, а еще спросил: «Вы не рано ли приехали?». Но мне ведь нужно было раньше всех узнать, что случилось с моим сыном. Потом, когда мы прилетели, нас встретили. Мы с этим человеком тоже увиделись. Я захотела посмотреть, где это произошло. Мы поехали. И он такой равнодушный. Не знаю, он человек или не человек? У него никакого сочувствия, — объяснила она.

После этого Венеру Мамытову привезли на турбазу и показали комнату, в которой жил Марсел. Она сказала, что останется до тех пор, пока не выяснится, что с ее сыном.