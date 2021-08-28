Пропавшего в Новосибирске подростка нашли мертвым в реке

Тело пропавшего 14-летнего мальчика нашли в реке
В Новосибирске обнаружили тело 14-летнего Шавката Мардонова, которого ранее объявили пропавшим — следователи выясняют обстоятельства смерти подростка.
О том, что мальчик найден погибшим, первыми сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт». Позже в Следственном комитете РФ рассказали, что параллельно с розыском подростка проводили проверку, а вечером 27 августа его тело обнаружили в реке.
— В ходе проведения проверки незамедлительно были организованы совместные поисковые мероприятия во взаимодействии с сотрудниками полиции и муниципальной аварийно-спасательной службы, по результатам которых 27 августа тело разыскиваемого обнаружено в реке Обь на территории Железнодорожного района города Новосибирска. В ходе осмотра тела подростка телесных повреждений, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено, — указано в сообщении СК РФ по Новосибирской области.
Для выяснения причин смерти Шавката Мардонова назначена судебно-медицинская экспертиза, следователи также осмотрели место, где он был найден.
О пропаже мальчика объявили 25 августа: сообщалось, что 23 августа он ушел в неизвестном направлении.
Редакция НГС выражает соболезнование родным и близким Шавката Мардонова.
Вчера спасатели занялись поиском пропавшего на Ине подростка: предположительно, он купался в реке в районе микрорайона Весеннего, но в МАСС не спешат утверждать, что парень утонул.