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Пропавшего в Новосибирске подростка нашли мертвым в реке

С 25 августа 14-летнего Шавката Мардонова искали следователи и волонтеры

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Мальчик пропал 23 августа, несколько дней его искали следователи и волонтеры

Мальчик пропал 23 августа, несколько дней его искали следователи и волонтеры

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Тело пропавшего 14-летнего мальчика нашли в реке

В Новосибирске обнаружили тело 14-летнего Шавката Мардонова, которого ранее объявили пропавшим — следователи выясняют обстоятельства смерти подростка.

О том, что мальчик найден погибшим, первыми сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт». Позже в Следственном комитете РФ рассказали, что параллельно с розыском подростка проводили проверку, а вечером 27 августа его тело обнаружили в реке.

— В ходе проведения проверки незамедлительно были организованы совместные поисковые мероприятия во взаимодействии с сотрудниками полиции и муниципальной аварийно-спасательной службы, по результатам которых 27 августа тело разыскиваемого обнаружено в реке Обь на территории Железнодорожного района города Новосибирска. В ходе осмотра тела подростка телесных повреждений, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено, — указано в сообщении СК РФ по Новосибирской области.

Для выяснения причин смерти Шавката Мардонова назначена судебно-медицинская экспертиза, следователи также осмотрели место, где он был найден.

О пропаже мальчика объявили 25 августа: сообщалось, что 23 августа он ушел в неизвестном направлении.

Редакция НГС выражает соболезнование родным и близким Шавката Мардонова.

Вчера спасатели занялись поиском пропавшего на Ине подростка: предположительно, он купался в реке в районе микрорайона Весеннего, но в МАСС не спешат утверждать, что парень утонул.

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