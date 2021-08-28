Пропавшего в Новосибирске подростка нашли мертвым в реке

В Новосибирске обнаружили тело 14-летнего Шавката Мардонова, которого ранее объявили пропавшим — следователи выясняют обстоятельства смерти подростка.

О том, что мальчик найден погибшим, первыми сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт». Позже в Следственном комитете РФ рассказали, что параллельно с розыском подростка проводили проверку, а вечером 27 августа его тело обнаружили в реке.



— В ходе проведения проверки незамедлительно были организованы совместные поисковые мероприятия во взаимодействии с сотрудниками полиции и муниципальной аварийно-спасательной службы, по результатам которых 27 августа тело разыскиваемого обнаружено в реке Обь на территории Железнодорожного района города Новосибирска. В ходе осмотра тела подростка телесных повреждений, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено, — указано в сообщении СК РФ по Новосибирской области.