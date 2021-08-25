В Тюмени задержали подозреваемого в убийстве 9-летней Насти Муравьёвой, которую искали полтора месяца

В Тюмени задержали мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве 9-летней Насти Муравьёвой. Как сообщает 72.RU, задержанный 40-летний местный житель может быть причастен к нескольким убийствам.
— Имеются достаточные основания полагать, что он причастен к убийству 9-летней Насти Муравьёвой. С ним проводятся следственные действия, — рассказали в Центральном аппарате следственного комитета. — Проводится комплекс следственных действий и экспертных исследований по проверке полученных доказательств. Следователи ГСУ и криминалисты центрального аппарата продолжают работать в Тюменской области. Одновременно с этим в Главном следственном управлении в рамках другого уголовного дела продолжается расследование фактов безвестного исчезновения 8 детей в Тюменской области в разное время, начиная с 1997 года.
Настя Муравьёва пропала 30 июня этого года. Ее тело нашли днем 19 августа всего в двух километрах от дома, где она жила. Тело обнаружила бригада рабочих, которые косили траву у озера Оброчное на Лесобазе. Источники 72.RU сообщают, что подозреваемый в убийстве Насти жил на Лесобазе и был знаком с семьей девочки.
Тело девочки было перевязано проводом и завернуто в несколько полиэтиленовых пакетов. Убийца положил его в коробки и перемотал пленкой. На девочке была одна футболка. Предполагается, что пакет на берег озера принесли позже, так как это место неоднократно обследовали поисковики, волонтеры и силовики. Нашим коллегам из 72.RU удалось узнать подробности произошедшего.