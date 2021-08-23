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В Новосибирске четырехлетнюю девочку сбила иномарка — она шла с мамой

Ребенок гулял во дворе

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ДТП случилось во дворе дома

ДТП случилось во дворе дома

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Сегодня вечером во дворе дома по улице Николая Сотникова, 4 в Кировском районе Новосибирска автомобиль Hyundai Solaris под управлением водителя 1981 года рождения сбил 4-летнюю девочку, которая шла в сопровождении матери. Об этом сообщила инспектор группы пропаганды ОГИБДД УМВД России по Новосибирску Ирина Новак.

— 23 августа в 19:47 автомобиль двигался по дворовой территории и совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переходил проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля. Пострадавшая доставлена в больницу. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия.

Сегодня днем в Заельцовском районе в ДТП пострадали три несовершеннолетние девочки. Они в больнице.

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ДТПКировский районсбили ребенка
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