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Под Новосибирском 20-летнюю девушку подозревают в убийстве матери — ее зарубили топором и подожгли

Скрыть следы преступления не удалось

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Утром 20 августа в дачном доме на Четвертой улице в СНТ «Рассвет» Толмачевского сельского совета в Новосибирском районе НСО между 20-летней дочерью и ее 50-летней матерью произошла ссора, сообщает Следственный комитет по Новосибирской области. В ходе конфликта девушка нанесла родственнице минимум пять ударов топором, от которых та скончалась. Затем дочь решила скрыть следы преступления и подожгла баню. Немного выждав, она сообщила соседям о пожаре.

Прибывшие на место сотрудники МЧС по Новосибирской области обнаружили тело и сообщили о случившемся в правоохранительные органы. Подозреваемую задержали.

Дом, в котором произошло убийство

Дом, в котором произошло убийство

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Уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») находится в стадии расследования.

Назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы. Подозреваемая заключена под стражу.

Весной школьник зарубил топором мать, отца и младшую сестру — почему он так поступил.

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Новосибирский районубийство
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