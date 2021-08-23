Под Новосибирском 20-летнюю девушку подозревают в убийстве матери — ее зарубили топором и подожгли

Утром 20 августа в дачном доме на Четвертой улице в СНТ «Рассвет» Толмачевского сельского совета в Новосибирском районе НСО между 20-летней дочерью и ее 50-летней матерью произошла ссора, сообщает Следственный комитет по Новосибирской области. В ходе конфликта девушка нанесла родственнице минимум пять ударов топором, от которых та скончалась. Затем дочь решила скрыть следы преступления и подожгла баню. Немного выждав, она сообщила соседям о пожаре.
Прибывшие на место сотрудники МЧС по Новосибирской области обнаружили тело и сообщили о случившемся в правоохранительные органы. Подозреваемую задержали.
Уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») находится в стадии расследования.
Назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы. Подозреваемая заключена под стражу.
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