«Тихий был, на гитаре играл неплохо»: школьник зарубил топором мать, отца и младшую сестру

По закону имена и фамилии родителей относятся к персональным данным несовершеннолетних детей и, если последние пострадали в результате противоправных действий, озвучивать эти данные нельзя. В этом тексте имена и фамилии членов семьи изменены: чтобы читатель не запутался, мужа и жену мы называем Игорем и Альбиной Гавриными, подростка — Ромой.



Рому задержали 3 марта уже в Екатеринбурге: после случившегося он доехал до Перми, а там уже через онлайн-сервис нашел попутку до соседнего региона. Водитель, с которым он ехал, тоже попал в ориентировки. Сам мужчина говорит, что даже не понял, что это подросток, — ни по голосу, ни по росту. Парень всю дорогу ехал в маске, спал, был абсолютно спокоен.



Так же спокойно позже он говорил следователям о том, что сделал: «1 марта 2021 года в районе пяти часов я совершил нападение на собственную мать. После, в районе полшестого-шести, я совершил второе убийство. Также по причине психологической травмы. Дальше, в районе от шести до семи [часов вечера], было совершено убийство моей двенадцатилетней сестры».

