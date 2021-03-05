«Тихий был, на гитаре играл неплохо»: школьник зарубил топором мать, отца и младшую сестру

2 марта в поселке в Пермском крае нашли тела трех человек, предполагалось, что это женщина и двое ее детей, в розыск объявили главу семейства. Позже открылось страшное: на опознании мужчину перепутали с сыном, отец сам был жертвой, но лицо его было обезображено ранами от ударов топора. Так их сын, 16-летний подросток, стал подозреваемым в убийстве собственной семьи.
Наши коллеги из 59.RU съездили в поселок Октябрьский, чтобы подробнее узнать о причинах трагедии, и побывали на заседании по мере пресечения, на котором определяют, где — в СИЗО или под домашним арестом — обвиняемый проведет время, пока следствие будет собирать доказательства вины.
По закону имена и фамилии родителей относятся к персональным данным несовершеннолетних детей и, если последние пострадали в результате противоправных действий, озвучивать эти данные нельзя. В этом тексте имена и фамилии членов семьи изменены: чтобы читатель не запутался, мужа и жену мы называем Игорем и Альбиной Гавриными, подростка — Ромой.
Рому задержали 3 марта уже в Екатеринбурге: после случившегося он доехал до Перми, а там уже через онлайн-сервис нашел попутку до соседнего региона. Водитель, с которым он ехал, тоже попал в ориентировки. Сам мужчина говорит, что даже не понял, что это подросток, — ни по голосу, ни по росту. Парень всю дорогу ехал в маске, спал, был абсолютно спокоен.
Так же спокойно позже он говорил следователям о том, что сделал: «1 марта 2021 года в районе пяти часов я совершил нападение на собственную мать. После, в районе полшестого-шести, я совершил второе убийство. Также по причине психологической травмы. Дальше, в районе от шести до семи [часов вечера], было совершено убийство моей двенадцатилетней сестры».
«Благополучная, полная, обеспеченная»
— У меня самого собаки нет, у них есть, надо зайти ее покормить сегодня. Вчера я тоже ходил, — сосед, представившийся нам дядей Колей, вздыхает и, как и другие жители маленького Октябрьского, говорит: в то, что случилось, поверить невозможно.
Как и лично ему, дяде Коле, — в первую версию следователей про то, что семью убил Гаврин-старший.
— Мы с ним дружно жили, всегда друг другу помогали, — говорит дядя Коля. — Благополучная семья. Конфликтов не было. Ничего такого не было, ни драк, ни скандалов. Игорь не пил особо, редко мы с ним пива могли выпить. И на их сына я бы никогда не подумал, что так может быть. Тихий был, на гитаре играл неплохо, в газете про него писали. Я не так часто его видел, ну он, как обычный подросток, с телефоном сидел. Игорь про сына ничего такого не говорил, про проблемы. Это невосполнимая утрата. У них планы были, он хотел гараж строить, я ему с баней помог… Не дай Бог такое.
Если в российской семье выявляются факты неблагополучия в плане воспитания и содержания детей, семья попадает на учет в Комиссию по делам несовершеннолетних. Семья Гавриных на таком учете не состояла, в КДН ее характеризуют как «благополучную, полную, обеспеченную». Альбина работала в больнице, Игорь — электросварщиком, ездил на вахты. Оба без вредных привычек. «По месту работы обоих родителей характеризуют как доброжелательных, грамотных, ответственных, дисциплинированных и стрессоустойчивых сотрудников. Семья строила дом. Дети активные, учились хорошо, были спокойными, доброжелательными», — дает характеристику комиссия.
Хорошо говорят о семье и другие односельчане. Педиатрическую медсестру Альбину любят и коллеги, и родители маленьких пациентов. «У нашего сына была онкология, и мы очень часто к ней обращались. Иногда помощь могла понадобиться поздно вечером, уже не в рабочее время. И она всегда отзывалась…» — написала в редакцию 59.RU одна из мам. Именно коллеги забили тревогу, когда всегда ответственная Альбина вдруг не вышла на работу.
С Мариной, написавшей нам, мы встретились и в самом Октябрьском.
— Мне написала моя знакомая, спросила, могу ли я отправить фотографию Альбины, — рассказывает Марина. — Которую убили... Она мне написала утром, и я сидела и не понимала: в смысле — убили? Она была у меня в друзьях, человек всегда был на связи. Многие и мужа знают, и тоже поверить не могут.
«Очень любил мать»
Когда Рому еще считали погибшим, его музыкальная школа выложила видео с выпускного в 2019 году — как соболезнование. На нем невысокий рыженький мальчик играет на гитаре, потом — на фортепьяно. О нем говорят: «Талантливый, скромный, ответственный, дружелюбный и внимательный. Выпускник, подающий надежды на будущее». Рассказывают, что он неоднократно становился лауреатом конкурсов разных уровней.
— Агрессии никогда в нем не видела. Очень любил мать, уравновешенный, всегда с выученным домашним заданием, — рассказывает о школьнике его учительница игры на гитаре Любовь. — Очень трудолюбивый, добрый. Никогда ни разу не слышала плохого слова ни в чей адрес. Я не верю в то, в чем его обвиняют. Он не крепкого телосложения, а ведь, чтобы убить отца, нужна была сила. Он не занимался серьезно спортом, был болезненным. Мама его всё лечила. В музыкальную школу отдала из-за проблем со слухом. Он вообще болел, когда это произошло, был дома на лечении. Убить свою малолетнюю сестру, с которой водился. У них всегда были очень теплые отношения. Жаль, что не могу с ним поговорить, сердце отказывается верить.
Любовь предполагает, что кроме подростка дома мог находиться и еще кто-то. Но пока версия следствия строится на том, что преступление всё же совершил сам Рома.
Трагедию в маленьком Октябрьском обсуждают все. О вероятных причинах говорят, что школьник увлекался компьютерными играми, не хотел учиться, конфликтовал из-за этого с родителями. Еще одна громкая версия — что был должен кому-то денег, якобы тоже за какие-то онлайн-игры, и ему угрожали, что убьют его семью. И решил сделать это сам.
— Что в СМИ пишут, то и говорят. Никто не верит. Как такой мальчик мог? — говорит еще одна односельчанка.
«Понял всё практически сразу»
У здания суда уже все знают, почему сюда съехались журналисты. Здесь не нужно узнавать фамилию судьи, все понимают, куда идти. Участники процесса — следователь, прокурор, опека — при этом максимально закрыты. Сам Рома в зале суда выглядит отрешенным, как будто всё еще не осознающим, что произошло. Из-за проблем со слухом уточняет практически все вопросы судьи. Говорит односложно. На вопрос: «Согласны ли вы, чтобы заседание прошло в закрытом режиме?» — не знает, что отвечать. Кивает. Журналистов из зала попросили выйти.
Роману избрали меру пресечения — в течение 1 месяца и 28 суток в ожидании суда он будет находиться в СИЗО. Адвокат подростка согласился пообщаться после суда.
— Мотивом, с его слов, была, так скажем, старая обида и на маму, и на отца, и на сестру, которая длилась несколько лет, — рассказал защитник подростка Сергей Ладин. — Ну и, видимо, в какой-то момент переполнило чашу, произошло то, что произошло. [Родители] наезжали, так скажем. Сестра постоянно подставляла, попадало ему. Родители воспитывали, [говорили] что плохо учится, надо лучше. Ну и на этой почве возникали семейные ссоры между ним, отцом и матерью. Он понял всё практически сразу после содеянного. Сейчас он, конечно, раскаялся, но изменить уже ничего нельзя. Он осознал всю пагубность, тяжесть содеянного и искренне раскаивается.
Адвокат предполагает, что в рамках дела будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза — «специалисты свои выводы сделают». Если подростка признают виновным, ему может грозить до 10 лет заключения — так как он несовершеннолетний.