Утром в воскресенье, 22 августа, в автобусе № 29 произошел конфликт между жительницей Новосибирска и водителем. Женщина ехала в общественном транспорте с ребенком, но в какой-то момент ему стало плохо — его стошнило. Мать с ребенком заперли в салоне и не выпускали, пока не приехала полиция.

Подробности конфликта сибирячка рассказала паблику «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте».