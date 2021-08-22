Утром в воскресенье, 22 августа, в автобусе
Подробности конфликта сибирячка рассказала паблику «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте».
— Сегодня ехали из «Меги» с ребенком на
Затем, рассказала сибирячка, ее и ребенка увезли на конечную остановку на отстойник общественного транспорта. Двери в автобусе закрыли, а водитель автобуса в грубой форме сказал всё убрать.
Сам водитель, по словам женщины, вел себя грубо и агрессивно, ругался матом. Происходящее сибирячка стала снимать на камеру мобильного телефона, однако водитель выбил его из рук. Этот момент попал на видеозапись.
— Я ему сказала стоимость телефона. Он сказал, что вообще заберет у меня телефон в качестве компенсации. Я всё помыла, но этого персоналу автобуса показалось мало. Они начали требовать, чтобы я помыла лучше либо заплатила им за химчистку и автомойку, — продолжила женщина.
Ей также пришлось обратиться к руководству маршрута, однако там ей не помогли. Пришлось вызвать сотрудников полиции. Лишь когда они приехали на место, девушку с ребенком выпустили из салона автобуса. Сибирячка не стала писать заявление на водителя автобуса, так как ее ребенку к тому моменту стало хуже. Тем не менее инцидент заинтересовал полицию.
— В полицию поступило сообщение от жительницы Ленинского района о конфликте в автобусе. По данному факту в настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего. В ближайшее время будут опрошены стороны конфликта. По итогам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Также на ситуацию обратил внимание Следственный комитет. В ведомстве также сообщили, что проведут доследственную проверку произошедшего. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
В августе прошлого года произошла подобная ситуация в салоне такси. Днем