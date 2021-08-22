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Агрессивный водитель запер в автобусе сибирячку с ребенком, которого стошнило в салоне

Полиция и СК начали проверку

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Утром в воскресенье, 22 августа, в автобусе № 29 произошел конфликт между жительницей Новосибирска и водителем. Женщина ехала в общественном транспорте с ребенком, но в какой-то момент ему стало плохо — его стошнило. Мать с ребенком заперли в салоне и не выпускали, пока не приехала полиция.

Подробности конфликта сибирячка рассказала паблику «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте».

— Сегодня ехали из «Меги» с ребенком на 29-м автобусе, внезапно ребенку стало плохо и его стошнило маленько — размером со спичечный коробок. Как раз была остановка, и я сразу решила выйти на свежий воздух, перед этим подбежала к кондуктору — сообщила ему о том, что произошло, и извинилась. Кондуктор схватил меня и не дал выйти. Он не выпускал нас еще две остановки, всё это время ребенка рвало, пока нас везли, — пояснила женщина в соцсетях.

Затем, рассказала сибирячка, ее и ребенка увезли на конечную остановку на отстойник общественного транспорта. Двери в автобусе закрыли, а водитель автобуса в грубой форме сказал всё убрать.

Сам водитель, по словам женщины, вел себя грубо и агрессивно, ругался матом. Происходящее сибирячка стала снимать на камеру мобильного телефона, однако водитель выбил его из рук. Этот момент попал на видеозапись.

— Я ему сказала стоимость телефона. Он сказал, что вообще заберет у меня телефон в качестве компенсации. Я всё помыла, но этого персоналу автобуса показалось мало. Они начали требовать, чтобы я помыла лучше либо заплатила им за химчистку и автомойку, — продолжила женщина.

Ей также пришлось обратиться к руководству маршрута, однако там ей не помогли. Пришлось вызвать сотрудников полиции. Лишь когда они приехали на место, девушку с ребенком выпустили из салона автобуса. Сибирячка не стала писать заявление на водителя автобуса, так как ее ребенку к тому моменту стало хуже. Тем не менее инцидент заинтересовал полицию.

— В полицию поступило сообщение от жительницы Ленинского района о конфликте в автобусе. По данному факту в настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего. В ближайшее время будут опрошены стороны конфликта. По итогам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Также на ситуацию обратил внимание Следственный комитет. В ведомстве также сообщили, что проведут доследственную проверку произошедшего. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

В августе прошлого года произошла подобная ситуация в салоне такси. Днем 10 августа на базе возле Бугринского моста подрались таксист и охранник. По словам очевидцев, первый вооружился ножом, второй — дубинкой. Конфликт произошел из-за ребенка охранника, которого стошнило в автомобиле. Мужчины написали друг на друга заявления в полицию, но в изолятор поместили только одного из них.

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