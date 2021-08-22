Следователи завели дело против пьяного водителя, из-за которого погибла 16-летняя девушка, — ему грозит до 12 лет колонии

Против пьяного водителя, из-за которого погиб подросток, завели дело
В Новосибирской области возбуждено уголовное дело против 47-летнего водителя «УАЗа-Патриота» — он пьяным вылетел на полосу встречного движения. На встречке УАЗ столкнулся с двумя машинами. В итоге погибла 16-летняя девушка, а трое человек пострадали.
— В отношении 47-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека), — сообщили в СУ СК РФ по Новосибирской области.
Сейчас подозреваемый задержан. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.
Если вина водителя будет доказана, то ему грозит лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
В Татарском районе Новосибирской области на прошлой неделе в результате столкновения автомобилей погибли два человека. Одной из них было 16 лет.