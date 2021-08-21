Пьяный водитель на УАЗе вылетел на встречку на трассе в НСО — погибла девочка-подросток

В Кочковском районе Новосибирской области произошло ДТП со смертельным исходом — УАЗ выехал на полосу встречного движения.
— В 16 часов 15 минут в Кочковском районе на 221 км автодороги К17р водитель автомобиля УАЗ в состоянии опьянения, следовавший со стороны города Карасука в направлении города Новосибирска, выехал на полосу для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилями «Тойота Королла» и «Митсубиси L200», которые двигались во встречном направлении, — сообщил начальник отделения пропаганды УГИБДД по Новосибирской области Сергей Страдымов.
В аварии погибла 16-летняя пассажирка «Тойоты» — она скончалась по дороге в больницу в автомобиле скорой помощи. В полиции также сообщили, что в больницу госпитализировали еще троих человек. Их личности и характер травм устанавливаются. По факту ДТП проводится проверка. Сотрудники ГИБДД и следователи устанавливают обстоятельства происшествия.
В Татарском районе Новосибирской области 14 августа в результате столкновения автомобилей погибли два человека. Одной из них было 16 лет.