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Пьяный водитель на УАЗе вылетел на встречку на трассе в НСО — погибла девочка-подросток

В больницу увезли еще троих человек

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Пострадавшая скончалась по дороге в больницу в автомобиле скорой

Пострадавшая скончалась по дороге в больницу в автомобиле скорой

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В Кочковском районе Новосибирской области произошло ДТП со смертельным исходом — УАЗ выехал на полосу встречного движения.

— В 16 часов 15 минут в Кочковском районе на 221 км автодороги К17р водитель автомобиля УАЗ в состоянии опьянения, следовавший со стороны города Карасука в направлении города Новосибирска, выехал на полосу для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилями «Тойота Королла» и «Митсубиси L200», которые двигались во встречном направлении, — сообщил начальник отделения пропаганды УГИБДД по Новосибирской области Сергей Страдымов.

В аварии погибла 16-летняя пассажирка «Тойоты» — она скончалась по дороге в больницу в автомобиле скорой помощи. В полиции также сообщили, что в больницу госпитализировали еще троих человек. Их личности и характер травм устанавливаются. По факту ДТП проводится проверка. Сотрудники ГИБДД и следователи устанавливают обстоятельства происшествия.

В Татарском районе Новосибирской области 14 августа в результате столкновения автомобилей погибли два человека. Одной из них было 16 лет.

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УГИБДДпогиб подросток
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