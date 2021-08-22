В Новосибирске сгорел дом двух многодетных семей
В Новосибирске сгорел дом двух многодетных семей. Пожар произошел сегодня, 22 августа, около 08:00.
— В 08:50 пожарно-спасательные подразделения выезжали на сообщение о возгорании двухэтажного частного дома мансардного типа, расположенного в переулке 16-й Бронный в Кировском районе Новосибирска. На момент прибытия первого пожарного расчета горела кровля частного дома, огонь стремительно распространялся, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
Из дома сами эвакуировались 17 человек, среди них 11 детей. Дым от пожара было хорошо видно на левом берегу города.
— Сотрудники МЧС России, подав стволы на тушение пожара, также осуществляли защиту соседних жилых построек. В течение получаса пожарные локализовали возгорание, предотвратив угрозу перехода огня на соседние дома и надворные постройки, еще 11 минут потребовалось для ликвидации открытого горения, — добавили в ведомстве.
В пожаре никто из людей не пострадал.
Предварительно, общая площадь пожара составила 97 кв. м, в результате пожара огнем уничтожена кровля, произошло обрушение перекрытий первого этажа. Администрация района сейчас решает вопрос о дальнейшем размещении семей.
Читатель НГС рассказал, что в сгоревшем доме жили две многодетные семьи.
— Две семьи остались без крыши над головой. В одной половине дома жили девять детей возрастом от 3 до 16 лет, во второй — четверо детей, — рассказал читатель.
На прошлых выходных в Новосибирске в дачном поселке Мочище произошло возгорание в двух домах. Для тушения пожара спецслужбам пришлось отправить к месту происшествия пожарный катер.