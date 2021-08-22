В Новосибирске сгорел дом двух многодетных семей. Пожар произошел сегодня, 22 августа, около 08:00.

— В 08:50 пожарно-спасательные подразделения выезжали на сообщение о возгорании двухэтажного частного дома мансардного типа, расположенного в переулке 16-й Бронный в Кировском районе Новосибирска. На момент прибытия первого пожарного расчета горела кровля частного дома, огонь стремительно распространялся, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Из дома сами эвакуировались 17 человек, среди них 11 детей. Дым от пожара было хорошо видно на левом берегу города.