На Красном проспекте Mazda сбила девушку на самокате

Авария на Красном проспекте в Новосибирске произошла в эту пятницу,
— Это произошло примерно в 12:43. Они ехали по пешеходному переходу. Там с ними еще другие пешеходы переходили дорогу, но чуть отстали. Машины, кроме левой полосы, остановились, чтобы пропустить людей, а водитель «Мазды», видимо, не понял, что пешеходы еще идут, — рассказал очевидец Александр Лунин.
В ГИБДД сообщили, что авария случилась на Красном
— Водитель Mazda Demio 1986 года рождения, двигаясь со стороны улицы Некрасова в сторону Гоголя, наехала на девушку 1988 года рождения, передвигающуюся на самокате.
Девушку с предварительным диагнозом «ушиб мягких тканей головы» увезли в больницу.
НГС изучал похожую аварию, которая произошла в Челябинске. Там девушка на прокатном электросамокате переезжала дорогу по переходу, когда водитель KIA Soul, не заметив угрозу, сбил ее на глазах у спутника. Разбираемся, кто прав, а кто виноват.