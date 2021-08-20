На Красном проспекте Mazda сбила девушку на самокате

— Это произошло примерно в 12:43. Они ехали по пешеходному переходу. Там с ними еще другие пешеходы переходили дорогу, но чуть отстали. Машины, кроме левой полосы, остановились, чтобы пропустить людей, а водитель «Мазды», видимо, не понял, что пешеходы еще идут, — рассказал очевидец Александр Лунин.



В ГИБДД сообщили, что авария случилась на Красном проспекте, 66 :