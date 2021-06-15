Группа разбора: смотрим на типичную аварию с самокатчиком и выясняем, кто прав

Эта авария случилась в середине июня в Челябинске, и ее сценарий очень распространен: девушка на прокатном электросамокате переезжала дорогу по переходу, когда водитель KIA Soul, не заметив угрозу, сбил ее на глазах у спутника.
KIA Soul поворачивал налево, остановившись перед регулируемым переходом, чтобы пропустить сначала пешеходов,
Спорным моментом в этой ситуации является тот факт, что девушка ехала через переход на двух колесах, а скорость, вероятно, была чуть выше пешеходной. Для велосипедистов есть пункт 24.8 ПДД, прямо запрещающий переезжать переходы в седле.
Но кем является самокатчик: пешеходом, водителем велосипеда или, допустим, мопеда? Вопрос о юридическом статусе самокатов является крайне спорным, а сами прокатные конторы не считают их моторными транспортными средствами.
— По нынешним правилам с большой долей вероятности этот инцидент оформят как наезд на пешехода, который шел по переходу, — поясняет вице-председатель комитета по защите прав автомобилистов Александр Холодов. — Для самокатов не применяются нормы, которые существуют для велосипедистов, то есть обязанности спешиваться на переходе у их пользователей нет. Да, это правовой вакуум, но пока таких норм не существует.
— А если речь идет о самокате большей мощности, скажем, часть прокатных контор использует технику с двигателем до
— Если мощность самоката более 250 Вт, то его могут признать мопедом, — продолжает эксперт. — Получается идиотская ситуация: по мощности он мопед, а по другим
Автоэксперт Дмитрий Ларионов в любом случае усматривает вину водителя KIA в этом инциденте:
— Как минимум он не выполнил требования пункта 10.1 ПДД: при обнаружении опасности снижать скорость вплоть до остановки. С водителем самоката всё сложнее: если самокат мощный, то водитель не имел права так пересекать дорогу и его могут наказать. Если же мощность действительно была в пределах
— А нет ли в этом двойных стандартов: велосипедистам запрещено ехать через переходы с любой скоростью, а самокатчики, которые могут быть столь же быстры, имеют такое право?
— Ну это не совсем двойные стандарты. Правила придуманы задолго до появления электросамокатов, — говорит Дмитрий Ларионов. — А вот почему ПДД до сих пор не приведены в соответствие с
Кстати, позиция ГИБДД в отношении самокатчиков также противоречива. Например, в аварии на фото выше самокатчик, въехавший в борт Nissan X-Trail, признан пешеходом. При этом другие самокаты эвакуируют с тротуаров за нарушение правил парковки (то есть считают механическими транспортными средствами).
Что касается инцидента на видео, мы обратились в пресс-службу компании Whoosh с вопросом, одобряет ли она такой способ пересечения дороги?
— В оферте нашего сервиса есть пункт, посвященный предотвращению опасных ситуаций и нарушений ПДД, — говорит представитель сервиса Whoosh Юлия Камойлик. — Помимо запрета управлять самокатом в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического, токсического) и ехать, не держась за руль хотя бы одной рукой, нельзя также пересекать проезжую часть, не спускаясь с электросамоката.
В данном инциденте, вероятно, материальная ответственность за поврежденный самокат ляжет на водителя KIA (или его страховую, если он оформил ОСАГО). По нашим данным, самокаты Whoosh ГИБДД Челябинска не считает механическими транспортными средствами, а значит, велика вероятность, что инцидент признают наездом на пешехода.
Но если всё же виноват самокатчик?
— Большинство поездок сервиса Whoosh застрахованы, и мы планируем ввести стопроцентное страхование, — говорит Юлия Камойлик. — Компенсации предусмотрены за ущерб здоровью и имуществу, причем не только для пользователя самоката, но и того, кто мог пострадать от его действий. Договор страхования есть на нашем сайте: страховка покроет до полумиллиона рублей ущерба здоровью для пользователя самоката, до
СЮЖЕТ
В последние дни за самокатчиков плотно взялись власти разных уровней и силовики. В Петербурге с 9 июня услуга кикшеринга была приостановлена. И всё громче голоса тех, кто требует признать самокаты полноценным транспортом.