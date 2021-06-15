Группа разбора: смотрим на типичную аварию с самокатчиком и выясняем, кто прав

Спорным моментом в этой ситуации является тот факт, что девушка ехала через переход на двух колесах, а скорость, вероятно, была чуть выше пешеходной. Для велосипедистов есть пункт 24.8 ПДД, прямо запрещающий переезжать переходы в седле.



Но кем является самокатчик: пешеходом, водителем велосипеда или, допустим, мопеда? Вопрос о юридическом статусе самокатов является крайне спорным, а сами прокатные конторы не считают их моторными транспортными средствами.



— По нынешним правилам с большой долей вероятности этот инцидент оформят как наезд на пешехода, который шел по переходу, — поясняет вице-председатель комитета по защите прав автомобилистов Александр Холодов. — Для самокатов не применяются нормы, которые существуют для велосипедистов, то есть обязанности спешиваться на переходе у их пользователей нет. Да, это правовой вакуум, но пока таких норм не существует.



— А если речь идет о самокате большей мощности, скажем, часть прокатных контор использует технику с двигателем до 300 Вт ?

