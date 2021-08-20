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На Богдана Хмельницкого «Ниссан» врезался в грузовик — есть пострадавшие

Один из автомобилей выкинуло на бордюр

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«Ниссан» получил серьезные повреждения

«Ниссан» получил серьезные повреждения

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Люди пострадали в столкновении иномарки и грузовика в Новосибирске

Вечером в четверг, 19 августа, в Калининском районе Новосибирска произошло ДТП, в котором пострадали люди.

Как сообщается в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», около дома по адресу улица Богдана Хмельницкого, 109 столкнулись седан «Ниссан» и грузовик «Хендай». От удара последний вылетел на бордюр.

По словам очевидцев, в результате пострадали водитель и пассажир грузовика, которых доставили в больницу.

Днем в Новосибирске иномарка сбила мужчину на пешеходном переходе. Водитель пояснил, что не заметил пешехода, потому что его ослепило солнце.

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ДТПавариястолкновение авто
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