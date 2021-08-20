На Богдана Хмельницкого «Ниссан» врезался в грузовик — есть пострадавшие

Люди пострадали в столкновении иномарки и грузовика в Новосибирске
Вечером в четверг, 19 августа, в Калининском районе Новосибирска произошло ДТП, в котором пострадали люди.
Как сообщается в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», около дома по адресу улица Богдана Хмельницкого, 109 столкнулись седан «Ниссан» и грузовик «Хендай». От удара последний вылетел на бордюр.
По словам очевидцев, в результате пострадали водитель и пассажир грузовика, которых доставили в больницу.
Днем в Новосибирске иномарка сбила мужчину на пешеходном переходе. Водитель пояснил, что не заметил пешехода, потому что его ослепило солнце.