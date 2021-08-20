Учительница хотела построить новый дом, но ее обманули на 185 тысяч. Оказалось, она такая не одна

Сейчас Мария Кольцова организовала группу из 7 человек, которые внесли предоплату компании «СТК Широкий спектр», но готовые домики не получили. Они собираются писать коллективное заявление в полицию.

Что говорят в ООО «СТК Широкий спектр»

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «СТК Широкий спектр» зарегистрировано в сентябре 2019 года. Учредитель и директор фирмы — Михаил Радченко. Основной вид деятельности «СТК Широкий спектр» — оптовая торговля прочими строительными материалами и изделиями, а также строительство жилых и нежилых зданий, работы по устройству покрытий полов и облицовке стен. Выручка фирмы в 2020 году составила 666 тысяч рублей, чистая прибыль — 19 тысяч рублей. Также в сентябре 2017 года Михаил Радченко зарегистрировал ИП. Но ликвидировал его в сентябре 2019 года «в связи с принятием им соответствующего решения». В исполнительном производстве находятся 4 исторических дела. В том числе 21 мая 2021 года отделение судебных приставов по Первомайскому району постановило взыскать с компании 516 тысяч рублей.

Журналист НГС связался с директором компании «СТК Широкий спектр» Михаилом Радченко.

— Ситуация произошла из-за подорожания материалов и пандемии. Работало 20 человек, осталось трое. Со сроками мы не успели. Подорожание материалов началось резко в апреле. Но мы тогда еще как-то могли регулировать всё. Но с мая и по сегодняшний день материал дорожает, но с конца июля не такими высокими темпами. Каждую неделю от 10 до 20%. Мы — молодая компания, у нас не было подушки безопасности в этом плане. Мы столкнулись с такой ситуацией впервые, если бы мы знали, мы бы, может, и не брали заказы, либо закладывали в них такие стоимости, чтобы перекрывать это удорожание, — объяснил в разговоре с журналистом директор компании Михаил Радченко.

По его словам, компания не сдала около 10–12 строительных объектов. Сейчас новые заказы они не берут.

— У нас 7 объектов в процессе завершения, также новые домики закладываются из тех материалов, которые были проплачены, и тех, что остались в остатках. Мы решаем вопросы, чтобы выполнить свои обязательства перед заказчиками. От своих обязательств ни в коем случае не отказываемся, и банкротить компанию мы тоже не собираемся, а наоборот, решаем все моменты, чтобы исполнить договорные обязательства. Ведь не только строительный рынок пострадал, хотя он пострадал в большей степени, но и в магазинах цены поднялись, — говорит директор.

На вопрос о том, какая сейчас договоренность с Марией Кольцовой, Михаил ответил, что домик сдавать женщине не будут, потому что она сама этого не хочет.

— Сначала она отказалась, потом снова сказала: «Давайте сделаем». Мы попросили ее подождать, потому что работаем над целевым пополнением, чтобы закрыть кассовый разрыв. Ей изначально предлагалось вернуть сумму, которая была потрачена на ее брус. Она отказалась. Брус ее мы реализовали, она отказалась брать деньги. Затем она пошла в полицию, написала лично на меня заявление, не на компанию, — уточнил мужчина.

После разговора с директором журналисту НГС перезвонила другая сотрудница компании «Стройбани54» («СТК Широкий спектр»), которая представилась Оксаной. Она сообщила, что у нее в распоряжении есть аудиозаписи, в которых Мария Кольцова оскорбляет и угрожает директору компании и его детям (скриншоты переписки и аудиозапись есть в распоряжении редакции).

— Она записывает голосовые, угрожает, что «поставит свечки за упокой всех родственников». На нее будет подано встречное заявление в правоохранительные органы, потому что это прямая угроза жизни ребенка и взрослых, — рассказала сотрудница компании.

Она подтвердила, что у них «действительно был с клиенткой небольшой казус».

— В связи с пандемией болеют все поголовно — сначала один заболел, потом второй, потом все работники ушли на карантин. Работать некому, плюс были закрыты поставки леса из других регионов. Это не только мы так работаем, так работают все в связи с эпидемиологической ситуацией. Потому что нехватка людей, все болеют, все на карантине, — объяснила женщина во время разговора с корреспондентом.

В «СТК Широкий спектр» сообщили, что знают о поданном иске Марии Кольцовой.

— У нас тоже есть свои юристы, и мы будем разбираться с этим делом. Мы не то что не хотим работать или не хотим возмещать, мы это всё достроим, когда у нас люди выйдут с пандемии, — отметила Оксана, сотрудница компании «СТК Широкий спектр».

Другие судебные дела с этой компанией

По данным сервиса «Контур.Фокус», в декабре 2020 года один из клиентов компании Марк Замашистый обращался в Октябрьский районный суд с иском к ООО «СТК Широкий Спектр». Согласно материалам дела, он также обратился в компанию с запросом на строительство бани и террасы. Но объекты не были выполнены в срок. Ни сам ответчик, ни его представители на судебное заседание не явились. 5 февраля 2021 года суд частично удовлетворил исковые требования истца.

— Суд решил взыскать с ООО «СТК Широкий Спектр» в пользу Марка Замашистого неустойку в размере 339 000 рублей, компенсацию морального вреда в размере 5000 рублей, штраф в размере 172 000 рублей. В удовлетворении остальной части иска отказать, — сообщается на сайте суда.

При этом 2 июля мужчина вновь подал заявление в суд.

В феврале этого года на новосибирских застройщиков завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Речь идет о строителях ЖК «Деловой квартал» на улице Дуси Ковальчук. С января 2015 по декабрь 2017 года три предпринимателя развернули широкую рекламную кампанию двух многоквартирных жилых домов в Заельцовском районе. Потенциальным клиентам показывали фотографии будущих домов и планировки квартир. На сайте застройщика размещали отчетные ролики о начале строительных работ, которые в итоге оказались фиктивными. С дольщиками подписывали соглашения о беспроцентных займах. В результате набралось 188 дольщиков, которые передали мошенникам больше 313 миллионов рублей. Своих квартир они так и не получили, более того, дома оказались не построены.

