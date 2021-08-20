Учительница хотела построить новый дом, но ее обманули на 185 тысяч. Оказалось, она такая не одна

Новосибирская строительная фирма взяла 185 тысяч у учительницы и не возвращает
Жительница Новосибирска подала в суд на ООО «СТК Широкий спектр» — компания не выполнила заказ в указанный срок. Женщина хотела построить дачный домик. По рекомендации знакомой она обратилась в новосибирскую компанию, согласовала проект, внесла предоплату 185 тысяч рублей. Договорный срок строительства истек, а дом строить так и не начали. Мария Кольцова оказалась не единственной пострадавшей. Корреспондент НГС поговорил с сибиряками, которые оказались обманутыми строительной компанией.
Как учительница нашла строителей домика
Мария Кольцова задумала построить новый дачный домик и по рекомендации коллеги обратилась за услугой в новосибирскую компанию «СТК Широкий спектр», которая в «Инстаграме» называется «Стройбани54».
— Я работаю учителем математики и информатики в лицее. У нас завхоз строила у них бытовочку в прошлом году. Она сказала, что строители не соблюдали сроки, но все-таки доделали. Я поизучала отзывы на компанию в интернете, везде были только положительные. Затем приехала к ним в цех, он находится на территории «Сибсельмаша» на улице Станционной, 38. Сотрудники компании довезли меня до своего цеха. Парни с виду симпатичные, вежливые, внушали доверие. В цеху шло производство, там что-то собирали: туалеты, бытовки — меня это подкупило. Я подумала, что мне всё равно нужно где-то строить, а сейчас всё такое ненадежное. Кому-то нужно довериться, к тому же они завхозу уже построили, — восстанавливает ход событий Мария Кольцова.
Женщина заключила договор с ООО «СТК Широкий спектр» 24 июня на сумму 370 тысяч рублей. Предоплата составила 185 тысяч рублей. Марии предложили заплатить наличными, объяснив, что безналичным способом выйдет переплата на 3%. Такой суммы наличными у женщины не оказалось, поэтому сделку перенесли на следующий день.
Почему сибирячка решила расторгнуть договор
Договор предусматривал сроки строительства с 18 июля по 10 августа 2021 года. Но заказ выполнять не спешили.
— Позже на «Флампе» появился отзыв о том, что Михаил Радченко, директор фирмы, всех обманывает, никому ничего не строит, но если строит, то с большими недоделками. Сроки строительства задерживает на
Как рассказывает пострадавшая, директор фирмы подписал заявление Марии и заверил, что вернет деньги в течение 10 дней.
— Сначала он предлагал вернуть 50 тысяч рублей, потом 90 тысяч рублей, потом 100 тысяч рублей, я настаивала на том, чтобы мне вернули всю сумму, — говорит женщина.
Спустя 10 дней Мария не получила деньги и 29 июля написала на директора компании заявление в полицию. Участковый вызвал Михаила Радченко на разговор, после которого Марии сказали обращаться в суд.
— Тогда же Михаил напомнил, что сроки строительства еще не вышли и он согласен мне строить домик. Я согласилась. После этого он каждый день обещал приступить к строительству, но не начинал. К слову, он у меня на участке ни разу не был. 6 августа я в письменном виде обратилась с претензией в ООО «СТК Широкий спектр» с просьбой вернуть деньги. Поскольку в соответствии со ст. 27 закона РФ «О защите прав потребителей» ответчик должен был выполнить мое требование о возврате денег в 10-дневный срок, то за просрочку выполнения требования ответчик должен выплатить неустойку в размере 3% от суммы договора за каждый день просрочки, — объясняет Мария.
17 августа Мария Кольцова подала в Центральный районный суд исковое заявление о расторжении договора с ООО «СТК Широкий спектр» и взыскании 185 тысяч рублей, процентов от суммы договора (66 тысяч рублей) и компенсации морального вреда, который женщина оценивает в 370 тысяч рублей. Общая сумма — 621 тысяча рублей.
Что рассказывают другие пострадавшие
Мария — не единственная, кто столкнулся с проблемами, обратившись в эту строительную компанию. Осенью 2020 года Николай Кречетов решил построить маленький каркасный домик и переехать в него жить. 30 ноября он заключил договор с компанией «СТК Широкий спектр» и внес предоплату 60% — 313 тысяч рублей (общая стоимость проекта — 522 тысячи). По договору строительство дома должно было занять 60 дней. Пока строится дом, Николай с семьей решил снимать двухкомнатную квартиру.
— Я стабильно раза два в неделю ему набирал. Он обещал начать, постоянно откладывал, называя разные причины: то нет рабочих, то рабочие пьют, то болеют, то похмеляются, то опять нет рабочих, или нет материала, или материалы отвезли в другой город. Или дождь, или мороз, то некогда, то не получается, то инструмента нет, то машина сломалась. В итоге начали что-то делать лишь в мае, поработали неделю: завезли бытовку, установили кубики ФБС
18 августа мужчина провел судебную строительную экспертизу. По его оценке, работы выполнены на 10%.
— Я не могу ждать годами, да и скорее всего, он не будет достраивать. Уже нанял других строителей. Конечно, директор затянул со строительством, в конце весны цены резко подскочили вверх. И сейчас, чтобы мне достроить дом, потребуется 1,5 миллиона. Деньги возвращать не хочет. Также завтра-завтра. При этом он не отказывается строить, но сколько можно ждать? 10 месяцев прошло! Я планирую подавать иск в суд, — уточняет мужчина.
Другой пострадавший Олег Ощепков хотел поставить на своем участке баню с террасой и хозблок.
— Я просто в интернете забил «строительство бань», читал много отзывов. На тот момент, когда я заключал договор, все отзывы на «Флампе» были положительные, рейтинг был высокий. Единственное, писали, что была задержка небольшая. Других отзывов не было, — вспоминает другой клиент строительной компании «СТК Широкий спектр» Олег Ощепков.
Мужчина заключил договор 18 июня и внес предоплату — 190 тысяч рублей. Общая сумма договора составила 381 тысячу. Он предусматривал срок строительства — 45 календарных дней.
— После этого начались разные откорячки и завтраки. То материала нет, то его вот-вот должны привезти, то начали завозить материал, а работать некому, — говорит мужчина.
Тогда Олег решил пойти навстречу строительной компании и предложил свою помощь. Вместе с директором они за один день собрали каркас будущего хозблока.
— Я заплатил деньги и еще сам строил. Это абсурд, но я не видел другого выхода. А чего ждать у моря погоды? Он мне в тот день пообещал, что на следующей неделе закончит с хозблоком, позвонит мне, я каркас заберу и отвезу на дачу. Это было недели три назад, он так ничего и не сделал. Этот каркас так и стоит у него в цехе. Человек просто обманывает людей, — негодует Олег Ощепков.
Сейчас Мария Кольцова организовала группу из 7 человек, которые внесли предоплату компании «СТК Широкий спектр», но готовые домики не получили. Они собираются писать коллективное заявление в полицию.
Что говорят в ООО «СТК Широкий спектр»
По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «СТК Широкий спектр» зарегистрировано в сентябре 2019 года. Учредитель и директор фирмы — Михаил Радченко. Основной вид деятельности «СТК Широкий спектр» — оптовая торговля прочими строительными материалами и изделиями, а также строительство жилых и нежилых зданий, работы по устройству покрытий полов и облицовке стен. Выручка фирмы в 2020 году составила 666 тысяч рублей, чистая прибыль — 19 тысяч рублей. Также в сентябре 2017 года Михаил Радченко зарегистрировал ИП. Но ликвидировал его в сентябре 2019 года «в связи с принятием им соответствующего решения». В исполнительном производстве находятся 4 исторических дела. В том числе 21 мая 2021 года отделение судебных приставов по Первомайскому району постановило взыскать с компании 516 тысяч рублей.
Журналист НГС связался с директором компании «СТК Широкий спектр» Михаилом Радченко.
— Ситуация произошла из-за подорожания материалов и пандемии. Работало 20 человек, осталось трое. Со сроками мы не успели. Подорожание материалов началось резко в апреле. Но мы тогда еще как-то могли регулировать всё. Но с мая и по сегодняшний день материал дорожает, но с конца июля не такими высокими темпами. Каждую неделю от 10 до 20%. Мы — молодая компания, у нас не было подушки безопасности в этом плане. Мы столкнулись с такой ситуацией впервые, если бы мы знали, мы бы, может, и не брали заказы, либо закладывали в них такие стоимости, чтобы перекрывать это удорожание, — объяснил в разговоре с журналистом директор компании Михаил Радченко.
По его словам, компания не сдала около 10–12 строительных объектов. Сейчас новые заказы они не берут.
— У нас 7 объектов в процессе завершения, также новые домики закладываются из тех материалов, которые были проплачены, и тех, что остались в остатках. Мы решаем вопросы, чтобы выполнить свои обязательства перед заказчиками. От своих обязательств ни в коем случае не отказываемся, и банкротить компанию мы тоже не собираемся, а наоборот, решаем все моменты, чтобы исполнить договорные обязательства. Ведь не только строительный рынок пострадал, хотя он пострадал в большей степени, но и в магазинах цены поднялись, — говорит директор.
На вопрос о том, какая сейчас договоренность с Марией Кольцовой, Михаил ответил, что домик сдавать женщине не будут, потому что она сама этого не хочет.
— Сначала она отказалась, потом снова сказала: «Давайте сделаем». Мы попросили ее подождать, потому что работаем над целевым пополнением, чтобы закрыть кассовый разрыв. Ей изначально предлагалось вернуть сумму, которая была потрачена на ее брус. Она отказалась. Брус ее мы реализовали, она отказалась брать деньги. Затем она пошла в полицию, написала лично на меня заявление, не на компанию, — уточнил мужчина.
После разговора с директором журналисту НГС перезвонила другая сотрудница компании «Стройбани54» («СТК Широкий спектр»), которая представилась Оксаной. Она сообщила, что у нее в распоряжении есть аудиозаписи, в которых Мария Кольцова оскорбляет и угрожает директору компании и его детям (скриншоты переписки и аудиозапись есть в распоряжении редакции).
— Она записывает голосовые, угрожает, что «поставит свечки за упокой всех родственников». На нее будет подано встречное заявление в правоохранительные органы, потому что это прямая угроза жизни ребенка и взрослых, — рассказала сотрудница компании.
Она подтвердила, что у них «действительно был с клиенткой небольшой казус».
— В связи с пандемией болеют все поголовно — сначала один заболел, потом второй, потом все работники ушли на карантин. Работать некому, плюс были закрыты поставки леса из других регионов. Это не только мы так работаем, так работают все в связи с эпидемиологической ситуацией. Потому что нехватка людей, все болеют, все на карантине, — объяснила женщина во время разговора с корреспондентом.
В «СТК Широкий спектр» сообщили, что знают о поданном иске Марии Кольцовой.
— У нас тоже есть свои юристы, и мы будем разбираться с этим делом. Мы не то что не хотим работать или не хотим возмещать, мы это всё достроим, когда у нас люди выйдут с пандемии, — отметила Оксана, сотрудница компании «СТК Широкий спектр».
Другие судебные дела с этой компанией
По данным сервиса «Контур.Фокус», в декабре 2020 года один из клиентов компании Марк Замашистый обращался в Октябрьский районный суд с иском к ООО «СТК Широкий Спектр». Согласно материалам дела, он также обратился в компанию с запросом на строительство бани и террасы. Но объекты не были выполнены в срок. Ни сам ответчик, ни его представители на судебное заседание не явились. 5 февраля 2021 года суд частично удовлетворил исковые требования истца.
— Суд решил взыскать с ООО «СТК Широкий Спектр» в пользу Марка Замашистого неустойку в размере
При этом 2 июля мужчина вновь подал заявление в суд.
В феврале этого года на новосибирских застройщиков завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Речь идет о строителях ЖК «Деловой квартал» на улице Дуси Ковальчук. С января 2015 по декабрь 2017 года три предпринимателя развернули широкую рекламную кампанию двух многоквартирных жилых домов в Заельцовском районе. Потенциальным клиентам показывали фотографии будущих домов и планировки квартир. На сайте застройщика размещали отчетные ролики о начале строительных работ, которые в итоге оказались фиктивными. С дольщиками подписывали соглашения о беспроцентных займах. В результате набралось 188 дольщиков, которые передали мошенникам больше 313 миллионов рублей. Своих квартир они так и не получили, более того, дома оказались не построены.