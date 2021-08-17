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В Первомайском районе водитель «Хонды» сбил 10-летнего велосипедиста

Ребенка увезли в больницу

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Вечером во вторник, 17 августа, в Первомайском районе Новосибирска произошло ДТП, в котором пострадал 10-летний велосипедист.

— В 20 часов 40 минут водитель 1989 года рождения на автомобиле Honda HR-V двигался по улице Марии Ульяновой со стороны улицы Героев Революции в сторону улицы Красный Факел. У дома № 8 по улице Марии Ульяновой совершил наезд на велосипедиста, который двигался справа налево по ходу движения автомобиля вне зоны пешеходного перехода, — сообщили в группе пропаганды ГИБДД Новосибирска.

В аварии пострадал 10-летний мальчик — его увезли в больницу. Сейчас на месте работает экипаж ДПС.

Вчера в Заельцовском районе Новосибирска 4-летний мальчик на самокате попал под колеса иномарки.

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ГИБДДДТПпострадал ребенок
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