В Заельцовском районе водитель «Ниссана» сбил четырехлетнего мальчика на самокате

Четырехлетний мальчик попал под колеса иномарки в Новосибирске
В понедельник, 16 августа, в Заельцовском районе Новосибирска произошла авария, в которой пострадал
— Водитель 1998 года рождения на автомобиле Nissan Bluebird двигался со стороны гаражей в сторону дома по улице Ельцовской, 6/1 и у дома 6/3 по улице Ельцовской совершил наезд на ребенка, который передвигался на самокате справа налево по ходу движения автомобиля. В результате ДТП пострадал мальчик 2017 года рождения, — сообщили в группе пропаганды ГИБДД Новосибирска.
Ребенка на скорой доставили в больницу. Сейчас на месте работает экипаж ДПС. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Вчера на Родниках женщина за рулем «Хёндая» сбила двухлетнего ребенка.