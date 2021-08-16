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В Заельцовском районе водитель «Ниссана» сбил четырехлетнего мальчика на самокате

Ребенка доставили в больницу

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Мальчик ехал вдоль дороги

Мальчик ехал вдоль дороги

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Четырехлетний мальчик попал под колеса иномарки в Новосибирске

В понедельник, 16 августа, в Заельцовском районе Новосибирска произошла авария, в которой пострадал 4-летний мальчик.

— Водитель 1998 года рождения на автомобиле Nissan Bluebird двигался со стороны гаражей в сторону дома по улице Ельцовской, 6/1 и у дома 6/3 по улице Ельцовской совершил наезд на ребенка, который передвигался на самокате справа налево по ходу движения автомобиля. В результате ДТП пострадал мальчик 2017 года рождения, — сообщили в группе пропаганды ГИБДД Новосибирска.

Ребенка на скорой доставили в больницу. Сейчас на месте работает экипаж ДПС. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Вчера на Родниках женщина за рулем «Хёндая» сбила двухлетнего ребенка.

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ГИБДДДТПпострадал ребенок
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