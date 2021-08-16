Ночью у строящегося магазина в Новосибирске нашли немого 12-летнего мальчика

Испуганного мальчика в грязной одежде нашли этой ночью, 15 августа, в ЖК «Просторный» — ребенок молчал и ничего не говорил.
— Мальчика нашли около часа ночи напротив строящегося магазина. Голодный, грязный и напуганный. Жалко его, только мычит и ничего больше сказать не может. Все равно же его должны искать родные, — такие сообщения появились в одном домашних чатов в WhatsApp.
Позже выяснилось, что мальчик потерялся накануне днем. Он ушел из дома в СНТ «Спутник» в Кировском районе Новосибирска и обратно не вернулся.
Тогда же с заявлением в полицию обратился старший брат потерявшегося мальчика, который пояснил, что 12-летний подросток не разговаривает с детства, сообщил НГС источник в правоохранительных органах.
Ребенок не учится, на учете в ПДН не состоит.
В полиции информацию о найденном подростке подтвердили.
— Ребенок найден ночью в Кировском районе Новосибирска и передан родным. Его жизни и здоровью ничего не угрожает, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Ранее НГС рассказывал о четверых подростках, которые вечером 17 июля ушли из социально-реабилитационного центра «Виктория». Их искали двое суток. По словам родственника одной из девочек, на тот момент ребенок находился в «Виктории» уже два месяца и был помещен туда против его воли.