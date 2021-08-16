Ночью у строящегося магазина в Новосибирске нашли немого 12-летнего мальчика

Испуганного мальчика в грязной одежде нашли этой ночью, 15 августа, в ЖК «Просторный» — ребенок молчал и ничего не говорил.

— Мальчика нашли около часа ночи напротив строящегося магазина. Голодный, грязный и напуганный. Жалко его, только мычит и ничего больше сказать не может. Все равно же его должны искать родные, — такие сообщения появились в одном домашних чатов в WhatsApp.



Позже выяснилось, что мальчик потерялся накануне днем. Он ушел из дома в СНТ «Спутник» в Кировском районе Новосибирска и обратно не вернулся.

