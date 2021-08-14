Мужчина погиб при столкновении Lifan с грузовиком — трасса оказалась перекрыта разбросанными арбузами

В Убинском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП
В результате столкновения грузового и легкового автомобилей в Убинском районе погиб 42-летний мужчина. 57-летняя женщина доставлена в больницу.
— Около 05:40 мужчина (на вид около 50 лет), управляя автомобилем Lifan, двигался по автодороге
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. На участке трассы организовано реверсивное движение. Уборкой арбузов, которые перевозил грузовик, будет заниматься обслуживающая организация.
В пятницу, 13 августа, на Чуйском тракте в Новосибирской области произошло смертельное ДТП. Это произошло в Искитимском районе на