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Мужчина погиб при столкновении Lifan с грузовиком — трасса оказалась перекрыта разбросанными арбузами

В больницу доставили женщину-пассажира

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Грузовик перекрыл движение

Грузовик перекрыл движение

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В Убинском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП

В результате столкновения грузового и легкового автомобилей в Убинском районе погиб 42-летний мужчина. 57-летняя женщина доставлена в больницу.

— Около 05:40 мужчина (на вид около 50 лет), управляя автомобилем Lifan, двигался по автодороге Р-254 «Иртыш» со стороны города Новосибирска в направлении Омска, на 1241-м километре выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым Volvo. В результате происшествия на месте аварии погиб мужчина, управлявший легковым автомобилем. В больницу доставлена женщина-пассажир из автомобиля Lifan, — сообщил начальник отделения пропаганды УГИБДД по Новосибирской области Сергей Страдымов.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. На участке трассы организовано реверсивное движение. Уборкой арбузов, которые перевозил грузовик, будет заниматься обслуживающая организация.

В пятницу, 13 августа, на Чуйском тракте в Новосибирской области произошло смертельное ДТП. Это произошло в Искитимском районе на 75-м километре дороги.

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ДТПарбузытрасса
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