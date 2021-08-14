Мужчина погиб при столкновении Lifan с грузовиком — трасса оказалась перекрыта разбросанными арбузами

В результате столкновения грузового и легкового автомобилей в Убинском районе погиб 42-летний мужчина. 57-летняя женщина доставлена в больницу.

— Около 05:40 мужчина (на вид около 50 лет), управляя автомобилем Lifan, двигался по автодороге Р-254 «Иртыш» со стороны города Новосибирска в направлении Омска, на 1241-м километре выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым Volvo. В результате происшествия на месте аварии погиб мужчина, управлявший легковым автомобилем. В больницу доставлена женщина-пассажир из автомобиля Lifan, — сообщил начальник отделения пропаганды УГИБДД по Новосибирской области Сергей Страдымов.