Жителей готовят к эвакуации: Керчь затопило ливнями за одну ночь (видео)

Если считается, что молния в одно место дважды не бьет, то наводнений это правило не касается. В середине июня на Керчь обрушился тропический ливень — тогда автобусы затопило по окна, а машины вообще скрыло водой. Сейчас ситуация повторяется.



Вечером 12 августа здесь снова начались ливни, и на сегодняшний день, по сообщениям метеорологов, выпало уже две месячные нормы осадков (78 мм). Ожидается, что сильные дожди будут идти всю пятницу и в выходные.