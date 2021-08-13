Жителей готовят к эвакуации: Керчь затопило ливнями за одну ночь (видео)

Если считается, что молния в одно место дважды не бьет, то наводнений это правило не касается. В середине июня на Керчь обрушился тропический ливень — тогда автобусы затопило по окна, а машины вообще скрыло водой. Сейчас ситуация повторяется.
Вечером 12 августа здесь снова начались ливни, и на сегодняшний день, по сообщениям метеорологов, выпало уже две месячные нормы осадков (78 мм). Ожидается, что сильные дожди будут идти всю пятницу и в выходные.
Сейчас местные власти готовятся к ликвидации ЧС и советуют жителям собирать документы, лекарства, запас еды и готовиться к возможной эвакуации.
— В первую очередь, надо обеспечить питьевое водоснабжение, бесперебойную подачу питьевой воды, — рассказал журналистам председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк. — Вторая задача — обеспечить электроснабжение на территории всего города Керчи. Одна из основных задач — водоотведение. В прошлый раз в силу подтопления не сработала система водоотведения. Поэтому какой-то период времени не работала вся канализационная система. В этот раз я поставил задачу не допустить срывов и сбоев работы всей системы канализации.
По словам Юрия Гоцанюка, с момента предыдущего потопа управляющие компании Керчи привели в порядок всю дренажно-коллекторную систему и ливневки, чтобы можно было сбросить максимальное количество воды в реку Мелек-Чесме.
— Мы приступили дальше к очистке реки, которая действительно будет способствовать большому пропуску воды на территории города Керчь в сторону моря, — добавил Гоцанюк. — Работа эта будет продолжаться круглосуточно всеми ресурсоснабжающими организациями, управляющими компаниями. Работа штаба будет осуществляться в круглосуточном режиме.
По данным крымского МЧС, подтопленных домов нет. Однако в социальных сетях появляется все больше фото и видео затопленных дорог и рынков.
По словам очевидцев, дорогу в Крыму затопило от Феодосии до Керчи. Так сейчас выглядит трасса «Таврида».
В связи с потопом туристическим автобусам и экскурсионным группам рекомендуют отказаться от экскурсий как минимум до 14 августа.
Тем временем режим ЧС из-за ливней ввели также в Новороссийске. Подтоплеными оказались низменные участки территорий Новороссийска, Анапы, Славянского, Ейского и Темрюкского районов.