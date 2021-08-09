«В прошлом году переплыл, в этом — нет»: мужчина утонул в котловане в Горском

В Новосибирске в котловане в Горском жилмассиве утонул 29-летний мужчина, который собирался его переплыть. Трагедия произошла в минувшую субботу, 7 августа .

— Мы там не купаемся, потому что там холодно, глубоко и грязно рядом со стройкой. Сидели девушка и два парня. И вот один, который был пьяный, просто пошел купаться. Решил переплыть озеро. И не переплыл. В прошлом году переплыл, в этом — нет, нам так девочка рассказала. Мы вызвали спасателей и полицию. Они сразу с аквалангами туда через два часа спустились, но ничего не нашли. Вчера они тоже были с аквалангами. И вот сегодня уже просто на моторной лодке. Наверное, думали, что всплывет, — рассказала НГС очевидица.