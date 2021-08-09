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Тема дняПочему в Новосибирске пахнет? И когда уйдет вонь?

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«В прошлом году переплыл, в этом — нет»: мужчина утонул в котловане в Горском

Его тело не могут найти уже третий день

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Мужчина собирался переплыть котлован

Мужчина собирался переплыть котлован

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Спасатели два дня не могут найти тело утонувшего в Новосибирске мужчины

В Новосибирске в котловане в Горском жилмассиве утонул 29-летний мужчина, который собирался его переплыть. Трагедия произошла в минувшую субботу, 7 августа.

— Мы там не купаемся, потому что там холодно, глубоко и грязно рядом со стройкой. Сидели девушка и два парня. И вот один, который был пьяный, просто пошел купаться. Решил переплыть озеро. И не переплыл. В прошлом году переплыл, в этом — нет, нам так девочка рассказала. Мы вызвали спасателей и полицию. Они сразу с аквалангами туда через два часа спустились, но ничего не нашли. Вчера они тоже были с аквалангами. И вот сегодня уже просто на моторной лодке. Наверное, думали, что всплывет, — рассказала НГС очевидица.

В ГУ МВД по Новосибирской области данный факт подтвердили, уточнив, что сейчас сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства исчезновения мужчины.

В начале августа 12-летний мальчик утонул на глазах у отца в одном из озер.

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