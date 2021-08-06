В Новосибирске горит 16-этажка — пожар вспыхнул из-за неисправной электроплиты

Сегодня вечером в Новосибирске в квартире на восьмом этаже дома
Как сообщили НГС в региональном МЧС, пострадавших нет, возгорание уже потушили.
— Через шесть минут после получения сообщения первый пожарный расчет прибыл на место. На восьмом этаже на лестничной клетке обнаружено незначительное задымление, эвакуация жильцов не потребовалась. Пожарные встретили хозяина квартиры, он не пострадал. В самой квартире на кухне на площади
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Поздним вечером 4 августа в СНТ в Новосибирске недалеко от Хилокского рынка произошел пожар. Ситуация осложнялась тем, что рядом проходит газовая линия.