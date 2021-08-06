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В Новосибирске горит 16-этажка — пожар вспыхнул из-за неисправной электроплиты

На место прибыли экстренные службы

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Огонь охватил квартиру на восьмом этаже

Огонь охватил квартиру на восьмом этаже

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Сегодня вечером в Новосибирске в квартире на восьмом этаже дома № 27/1 на улице Адриена Лежена в Дзержинском районе произошел пожар.

Пожарные машины не сразу смогли проехать к дому

Пожарные машины не сразу смогли проехать к дому

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Как сообщили НГС в региональном МЧС, пострадавших нет, возгорание уже потушили.

— Через шесть минут после получения сообщения первый пожарный расчет прибыл на место. На восьмом этаже на лестничной клетке обнаружено незначительное задымление, эвакуация жильцов не потребовалась. Пожарные встретили хозяина квартиры, он не пострадал. В самой квартире на кухне на площади 2 кв. метра горели вещи. Пожар потушили за девять минут. Причину пожара установят дознаватели чрезвычайного ведомства. Со слов хозяина квартиры, была неисправна электроплитка.

Также мы писали, почему сейчас в Новосибирске стоит смог и пахнет гарью.

Поздним вечером 4 августа в СНТ в Новосибирске недалеко от Хилокского рынка произошел пожар. Ситуация осложнялась тем, что рядом проходит газовая линия.

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Дзержинский районпожар
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