В Новосибирске вынужденно приземлился самолет — на борту находился призер Олимпийских игр в Токио

В новосибирском Толмачево 6 августа с утра вынужденно приземлился самолет из Москвы до Кемерово, на нем возвращалась серебряный призер Олимпийских игр в Токио, кемеровчанка Анастасия Ильянкова. Ее ожидали с цветами и шариками в аэропорту Кемерово к 07:05.
Этот самолет задержался из-за того, что в областном центре Кузбасса был туман, сообщили в пресс-службе аэропорта Толмачево.
— Самолет должен был прилететь в 07:05, а пришел он около 11, — рассказали в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Кузбасса. Девушку ждали с цветами и шариками. На встрече были тренеры, представители власти и родственники.
Также сегодня в Новосибирске вынужденно приземлялся еще один самолет, летевший из Москвы до Кемерово. Ему пришлось сделать остановку из-за плохого самочувствия одного из пассажиров, рассказали в пресс-службе аэропорта.
В начале июля несколько самолетов не могли приземлиться в Новосибирске из-за тумана.