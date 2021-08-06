В Новосибирске вынужденно приземлился самолет — на борту находился призер Олимпийских игр в Токио

В новосибирском Толмачево 6 августа с утра вынужденно приземлился самолет из Москвы до Кемерово, на нем возвращалась серебряный призер Олимпийских игр в Токио, кемеровчанка Анастасия Ильянкова. Ее ожидали с цветами и шариками в аэропорту Кемерово к 07:05.

Этот самолет задержался из-за того, что в областном центре Кузбасса был туман, сообщили в пресс-службе аэропорта Толмачево.

— Самолет должен был прилететь в 07:05, а пришел он около 11, — рассказали в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Кузбасса. Девушку ждали с цветами и шариками. На встрече были тренеры, представители власти и родственники.